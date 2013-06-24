Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С 1 июля организации-поставщики ресурсов начнут устанавливать счетчики на воду, тепло и электроэнергию всем россиянам
Собственники квартир должны будут обеспечить доступ специалистов и оплатить расходы по установке. В случае нарушений предусмотрены административные штрафы.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассчитывает, что полностью оборудовать все квартиры счетчиками воды удастся к 2015 году.
Выступая в понедельник на совещании, которое проводил премьер-министр Дмитрий Медведев со своими заместителями, Дворкович сообщил, что на конец прошлого года счетчиками были оборудованы лишь 50% квартир, а в настоящее время — 60%, сообщает РИА "Новости".
Он напомнил, что в соответствии с принятыми законодательными актами с 1 июля организации-поставщики ресурсов должны будут установить приборы учета, а собственники квартир должны будут обеспечить доступ специалистов и оплатить расходы по установке. В случае нарушений предусмотрены административные штрафы в размере 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 20-30 тысяч рублей — для юридических лиц.
"Для граждан такой вид санкций не применяется до 1 января 2015 года. К этому времени мы рассчитываем, что те меры, которые уже приняты, позволят стимулировать процесс установки счетчиков и в основном, хотя и не в полной мере, завершить работу к этому сроку", — сказал Дворкович.
Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, с 1 января 2015 года для жильцов, не установивших счетчики на воду, тепло и электроэнергию, будут вводиться повышенные коэффициенты оплаты нормативов (до 60% к 2017 году). В то же время сами нормативы пока в порядок не приведены, посетовал он, пишет ИА "Росбалт".
Новости тематики
- В квитанциях ЖКХ появится новая строка
- Экс-министра обороны Сердюкова выбрали главой ТСЖ
- Генпрокуратура признала сборы на капремонт незаконными
- Граждан обяжут вынести водяные счетчики за пределы квартиры
- Российские власти ужесточают наказание для должников
- За долги по капремонту заблокируют канализацию, отключат воду, свет и отберут квартиру
- В России пока не будут вводиться соцнормы на потребление воды, газа и тепла
- Торговля коммунальными долгами граждан попала под запрет
- Управляющими компаниями в сфере ЖКХ займутся прокуроры
- Даже у Путина из крана течет ржавая вода
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
Комментарии
-
-
-
-
-
Ну-ну11:38, 26.06.2013#
ОДН аднако :( Кроме того счётчики и их установка нехило стоят (больше тысячи). Прикиньте сколько заработают по всей стране производители никому ненужных счётчиков пролобировавшие эту фигню. Повторяю для тупых. Все кто поставил счётчики платят по счётчику + ОДН (сколько УК положит). Никакой выгоды нет. Только убытки на покупку и установку счётчиков.
-
-
-
-
-
-
-
-
Чуркин13:45, 26.06.2013#
Не устанавливаю водяные и теплосчетчики, поскольку в этом нет и не может быть никакой выгоды: 1. После установки счетчиков всеми владельцами жилья поставщик услуг повысит тарифы до выгодного себе уровня;2. Счетчики невозможно поставить удобно, доступно, эстетично (в конкретном случае);3. Поставки счетчиков, их сертификации, калибровка и обслуживание монополизированы;4. Счетчики периодически положено демонтировать для проверки. 5. Советская власть обходилась без счетчиков эффективнее нынешней шпаны. Кампания по установке счетчиков - грабеж в масштабах страны.
-
-
Вася, тойотовод из Владика20:44, 30.06.2013#
"Счетчики невозможно поставить удобно, доступно, эстетично. . . " - за границей в капстранах стояки находятся внутри стены с выходом в ниши на каждом этаже, ниши - в подъезде. Там же стоят и счетчики, и сам поставщик услуг их меняет и проверяет когда надо, жильца это касается только в той степени, что иногда приходят сантехники и спрашивают : "Вы не возражаете, если мы у вас отключим воду на 20 минут?". Снаружи ниши закрыты эстетичной дверкой. До чего у нас сейчас власть стала тупая, словами не передать, ни на что хорошее не способна.
-
Псевдоним01:11, 28.06.2013#
Счетчики у нас лет 7. За это время сэкономили очень много денег. Не верите? Засекали расход Сразу была экономия в тысячу, по мере увеличения тарифов - еще больше. Периодически приходится счетчики менять, но и здесь мы не в убытке. Когда все поставят счетчики, то там выставят такие тарифы, что "мама, не горюй!", тогда будет другая история. .
-
Вася, тойотовод из Владика20:49, 30.06.2013#
"Счетчики у нас лет 7. За это время сэкономили очень много денег. Не верите? " - не верю и не поверю. Чушь. Тарифы копеечные, а сами счетчики и их установка стоят будь здоров, расходы от установки за счет копеечной экономии даже и за год не окупятся. Плюс их надо постоянно снимать и сдавать на проверку. В это время без воды сидите? За бугром в приличных странах, между прочим, сантехники сами снимают счетчик на проверку (установленный в подъезде (А НЕ В КВАРТИРЕ), а на его место тут же ставят другой. Перебой в водоснабжении минут 15 - 20.
-
-
Вася, тойотовод из Владика20:52, 30.06.2013#
"Тепловые счетчики на каждую квартиру? Это как? У некоторых три- четыре стояка, что столько счетчиков?" - это у них очередная бизнес-идея, как бабки по лёгкому вытрясти из населения. Подряды на эту работу получать фирмы принадлежащие родственникам Дворковича. Какой-нибудь Росглавсантехник.
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Ну я поставил новые счётчики. И продолжаю платить за тех, кто не платит. Какой смысл ?