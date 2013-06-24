www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

С 1 июля организации-поставщики ресурсов начнут устанавливать счетчики на воду, тепло и электроэнергию всем россиянам

24 Июня 2013, 23:29 | В России

Собственники квартир должны будут обеспечить доступ специалистов и оплатить расходы по установке. В случае нарушений предусмотрены административные штрафы.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассчитывает, что полностью оборудовать все квартиры счетчиками воды удастся к 2015 году.

Выступая в понедельник на совещании, которое проводил премьер-министр Дмитрий Медведев со своими заместителями, Дворкович сообщил, что на конец прошлого года счетчиками были оборудованы лишь 50% квартир, а в настоящее время — 60%, сообщает РИА "Новости".

Он напомнил, что в соответствии с принятыми законодательными актами с 1 июля организации-поставщики ресурсов должны будут установить приборы учета, а собственники квартир должны будут обеспечить доступ специалистов и оплатить расходы по установке. В случае нарушений предусмотрены административные штрафы в размере 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 20-30 тысяч рублей — для юридических лиц.

"Для граждан такой вид санкций не применяется до 1 января 2015 года. К этому времени мы рассчитываем, что те меры, которые уже приняты, позволят стимулировать процесс установки счетчиков и в основном, хотя и не в полной мере, завершить работу к этому сроку", — сказал Дворкович.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, с 1 января 2015 года для жильцов, не установивших счетчики на воду, тепло и электроэнергию, будут вводиться повышенные коэффициенты оплаты нормативов (до 60% к 2017 году). В то же время сами нормативы пока в порядок не приведены, посетовал он, пишет ИА "Росбалт".



 

Автор: РИА "Новости" | ИА "Росбалт"
Теги: приборы учета  штрафы  жкх 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Ну-ну08:42, 25.06.2013#

    Ну я поставил новые счётчики. И продолжаю платить за тех, кто не платит. Какой смысл ?

  • Псевдоним09:34, 25.06.2013#

    Это каким же образом?

  • не ну10:00, 25.06.2013#

    ему об этом элетроны нашептали

  • Васёк11:23, 26.06.2013#

    А одн никто не отменял олени. Это при ТСЖ плтишь за потреблённые услуги, а остатки вешают на тех у кого счётчиков нет. А при управляйке, платишь за себя и того дядю.

  • Ну-ну11:38, 26.06.2013#

    ОДН аднако :( Кроме того счётчики и их установка нехило стоят (больше тысячи). Прикиньте сколько заработают по всей стране производители никому ненужных счётчиков пролобировавшие эту фигню. Повторяю для тупых. Все кто поставил счётчики платят по счётчику + ОДН (сколько УК положит). Никакой выгоды нет. Только убытки на покупку и установку счётчиков.

  • Вася, тойотовод из Владика22:06, 30.06.2013#

    "Никакой выгоды нет. Только убытки на покупку и установку счётчиков. " - а это кому как. Уверен, в результате этой кампании миллионеров (а скорее миллиардеров) в России станет больше.

  • хотим жить10:02, 25.06.2013#

    Ах вы подлецы сразу административные штрафы. А вы обещали отремонтировать весь жилищный фонд за счёт государства, где ваши обещания?

  • Stiv13:29, 25.06.2013#

    А что включает в себя формулировка "оплатить расходы на установку"? Это сколько будет в рублях??? Как штраф - так в конкретной сумме озвучили. А оплата не больше того щтрафа выйдет?

  • Псевдоним11:18, 26.06.2013#

    Насчет тепловых счетчиков - можно бы и по-подробнее. Их на тепловом узле дома ставят, а не в квартирах.

  • Креведко11:24, 26.06.2013#

    Тепловые общедомовые счетчики ставят, но оплату насчитывают по общему тарифу, обещая провести перерасчет в конце года.

  • Добрыйдоктор Вампесдец11:25, 26.06.2013#

    На бензозаправку тоже надо со своим счётчиком приезжать каждый раз? Доступ - хрен с ним, а вот покупать за этих уродов счётчик как-то нелогично.

  • 98798711:54, 26.06.2013#

    С такими ресурсами и ценами, пора бы уже вводить безлимит внутри стояка!

  • Чуркин13:45, 26.06.2013#

    Не устанавливаю водяные и теплосчетчики, поскольку в этом нет и не может быть никакой выгоды: 1. После установки счетчиков всеми владельцами жилья поставщик услуг повысит тарифы до выгодного себе уровня;2. Счетчики невозможно поставить удобно, доступно, эстетично (в конкретном случае);3. Поставки счетчиков, их сертификации, калибровка и обслуживание монополизированы;4. Счетчики периодически положено демонтировать для проверки. 5. Советская власть обходилась без счетчиков эффективнее нынешней шпаны. Кампания по установке счетчиков - грабеж в масштабах страны.

  • Псевдоним18:47, 30.06.2013#

    ТОЧНО! Полностью поддерживаю. И то, что сейчас в ОДН - все и так входит в тариф. Второй раз с нас за уже оплаченное получают!!!!

  • Вася, тойотовод из Владика20:44, 30.06.2013#

    "Счетчики невозможно поставить удобно, доступно, эстетично. . . " - за границей в капстранах стояки находятся внутри стены с выходом в ниши на каждом этаже, ниши - в подъезде. Там же стоят и счетчики, и сам поставщик услуг их меняет и проверяет когда надо, жильца это касается только в той степени, что иногда приходят сантехники и спрашивают : "Вы не возражаете, если мы у вас отключим воду на 20 минут?". Снаружи ниши закрыты эстетичной дверкой. До чего у нас сейчас власть стала тупая, словами не передать, ни на что хорошее не способна.

  • Псевдоним01:11, 28.06.2013#

    Счетчики у нас лет 7. За это время сэкономили очень много денег. Не верите? Засекали расход Сразу была экономия в тысячу, по мере увеличения тарифов - еще больше. Периодически приходится счетчики менять, но и здесь мы не в убытке. Когда все поставят счетчики, то там выставят такие тарифы, что "мама, не горюй!", тогда будет другая история. .

  • Вася, тойотовод из Владика20:49, 30.06.2013#

    "Счетчики у нас лет 7. За это время сэкономили очень много денег. Не верите? " - не верю и не поверю. Чушь. Тарифы копеечные, а сами счетчики и их установка стоят будь здоров, расходы от установки за счет копеечной экономии даже и за год не окупятся. Плюс их надо постоянно снимать и сдавать на проверку. В это время без воды сидите? За бугром в приличных странах, между прочим, сантехники сами снимают счетчик на проверку (установленный в подъезде (А НЕ В КВАРТИРЕ), а на его место тут же ставят другой. Перебой в водоснабжении минут 15 - 20.

  • Псевдоним22:34, 30.06.2013#

    Вася, тойотовод из Владика ты даже не тролль ты трепло!

  • Вася, тойотовод из Владика20:52, 30.06.2013#

    "Тепловые счетчики на каждую квартиру? Это как? У некоторых три- четыре стояка, что столько счетчиков?" - это у них очередная бизнес-идея, как бабки по лёгкому вытрясти из населения. Подряды на эту работу получать фирмы принадлежащие родственникам Дворковича. Какой-нибудь Росглавсантехник.

  • Псевдоним19:04, 30.06.2013#

    Это будет прежде всего интересно владельцам "резиновых" квартир.

  • Псевдоним19:09, 30.06.2013#

    Вопрос другой как будет учитываться счетчик в коммунальной квартире если счетчик регистрируют только на одного собственника, а в коммуналке собственников много?

  • Псевдоним08:33, 01.07.2013#

    гастарбайтеры уедут домой

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru