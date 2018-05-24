В российских школах введут пятую четверть

Новшество будет вводиться постепенно в разных регионах страны

В следующем году более ста столичных школ, а через пару лет и школы в других регионах страны, ждет интересное нововведение- в них введут пятую четверть, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Она будет предназначена для тех, кто желает подтянуть свои знания по различным предметам.

Отметим, что в рамках пятой никаких уроков и звонков не будет. В основном все занятия будут проводиться в форме мастер-классов.