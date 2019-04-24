В России резко вырастет число бедных и, в особенности, нищих

В России наконец-то введут международный метод измерения бедности

Росстат внедряет новый международный метод измерения уровня бедности в России. Ведомство готово опубликовать расчеты индексов немонетарной бедности уже с 2020 года, сообщили в Росстате. Об этом пишет РБК.

«Показатель немонетарной бедности — это перспективное, новое направление, которое мы внедряем и активно апробируем», — сообщила начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова в ходе заседания Научно-методологического совета Росстата.

В настоящее время Росстат проводит первые экспериментальные расчеты индексов немонетарной бедности, отметила она. «В целом, уже с 2020 года, если будет принято такое решение, мы можем их публиковать», — отметила Фролова. Данные в следующем году предполагается представить как в целом по стране, так и в региональном разрезе.

Индексы немонетарной бедности — это, например, индекс материальных деприваций (лишений): он показывает долю домохозяйств, которые из-за нехватки средств не могут позволить себе питание мясом, курицей, рыбой; поддержание жилища в тепле; стиральную машину и т.д.

Новая методика, если ее будут применять объективно, грозит серьезно изменить официально признанную ситуацию с бедностью в стране. Фактически многие ныне считающиеся бедными россияне будут отнесены в разряд нищих, а просто нуждающиеся - к четко выраженной бедноте. Плюс неплохо бы было властям в регионах прекратить лукавить с ключевыми цифрами, показывающими реальный уровень жизни. Так, известно, к примеру, что перед выборами в одном из регионов ДФО среднюю зарплату стали показывать с учетом НДФЛ. В другом - искусственно и весьма существенно понизили прожиточный уровень пенсионеров, что позволило недоплачивать пожилым людям по нескольку тысяч рублей на человека в месяц! Россия должна четко понимать, в какой ситуации она находится в реальности. Даже нынешний чудовищный разрыв в доходах богатых и бедных в реальности может показаться легким недоразумением.