Бизнес-гороскоп: Ракам лучше ползать без спешки

Гороскоп на неделю с 24 по 29 апреля

ОВЕН. Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. В среду вы можете рассчитывать на поддержку друзей и близких людей. Четверг принесет вам успех в профессиональной сфере, если вы подойдете к делу с энтузиазмом.

ТЕЛЕЦ. В понедельник вероятны денежные поступления, которые можно удачно потратить на необходимые приобретения. Среда обещает принести существенную прибыль, только нужно быть внимательным при заполнении документов. В пятницу хорошо бы побыстрее завершить все дела и уйти с работы пораньше.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя стабильна в финансовом плане. Если вы приложите усилия и подойдете к делу с душой и азартом, то быстро увидите положительный результат. Не останется он незамеченным и для окружающих. Ваш авторитет укрепится.

РАК. Чем меньше спешки и эмоций, тем стабильнее ваша материальная база. Вы получите выгодные предложения, постарайтесь извлечь из всех них общее рациональное зерно. В четверг вероятны денежные поступления и даже дополнительная прибыль.

ЛЕВ. На работе возможны перемены, вам придется приспосабливаться к новым требованиям либо самим менять стиль руководства. Проблем с финансами не предвидится. Вы сможете побаловать домашних, или приобрести нечто приятное самому себе. Хороший день для серьезных финансовых операций - пятница, но надо очень четко представлять себе, что вы делаете, и что планируете получить.

ДЕВА. На этой неделе лучше не рисковать деньгами, особенно чужими, шансы на успех не так велики, как кажутся. В четверг готовьтесь выступать на важном совещании. В субботу приобретите для дома что-нибудь новенькое.

ВЕСЫ. Ваши запросы могут не совпадать с реальной ситуацией. А в кредиты залезать нежелательно. Вторник - хороший день для подписания договоров и сделок. В субботу могут возникнуть проблемы с он-лайн покупками, будьте внимательны.

СКОРПИОН. В понедельник вероятны новые денежные поступления, так как вы приложили максимум усилий для достижения финансового успеха. Крупные покупки и приобретения будут весьма удачны в среду и субботу. Можете рассчитывать на премию и дополнительный заработок.

СТРЕЛЕЦ. Вероятна путаница в финансовых вопросах, постарайтесь быть предельно внимательными. Если вы не будете лениться, то сможете хорошо заработать. Вторник подходит для приобретений, также удачны будут командировки.

КОЗЕРОГ. В начале недели появится шанс добиться увеличения жалования, но потребуется максимум дипломатичности и способность поймать нужный момент для разговора. Не забывайте про налоги и коммунальные счета. Зачем вам пени?

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе денег может катастрофически не хватать и, как назло, как раз сейчас вы будете переполнены новыми планами и замыслами. Возможно, придется брать в долг. Внимательно изучайте условия договоров. В сфере финансов будьте очень осторожны и не принимайте скоропалительных решений, чтобы не допустить серьезных промахов.

РЫБЫ. Вторник и четверг - самое благоприятное время для улучшения финансового положения. Также оно удачно для покупок и приобретений. Постарайтесь держаться подальше от авантюр, особенно в среду. Не рекомендуется тратить лишнее на развлечение в выходные. Иначе вас может ожидать разочарование.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.