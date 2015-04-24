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Роскосмос займется поиском инопланетян за бюджетные деньги
В проект новой Федеральной космической программы (ФКП) России на 2016–2025 годы включены проекты поиска внеземной жизни и изучения эволюции климата Земли, определение степени угрозы от опасных небесных тел, а также исследование природы темной энергии и материи, передает РИА «Новости» со ссылкой на копию этого документа.
Согласно планам Роскосмоса, в реализации данных планов помогут полеты ряда новых космических аппаратов.
Как сообщается, в проекте ФКП на следующий год значатся запуски спутников «Ломоносов» и международной межпланетной станции «ЭкзоМарс» №1. В 2017 году по-прежнему планируется пуск космического аппарата «Спектр-РГ». В 2018 году планируется запустить «ЭкзоМарс» №2, в 2019 году — проект «Луна-Глоб».
В 2021 году планируется отправить на орбиту космическую лабораторию «Спектр-УФ», в 2022 году – биоспутник «Бион-М» №2. В 2023 году будут запущены проект «Арка» и аппарат «Резонанс» №1. В свою очередь, «Резонансы» под номерами 2, 3, 4 и 5 будут запущены на рубеже 2024–2025 годов. Кроме того, в проекте ФКП на 2025 год значатся запуски биоспутника «Бион-М» №3 и аппарата «Интергелео-Зонд».
Изучение Луны планируется осуществлять при помощи спутников «Луна-Глоб» (2019 год), проекта «Луна-Ресурс-ОА» №1 (2021 год) и «Луна-Ресурс-ПА» (2022 год).
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров, представляя итоговый вариант ФКП до 2025 года, рассказал, от каких важных космических миссий вынуждена отказаться Россия, на чем предприятиям отрасли придется сэкономить в ближайшие годы, когда российские аппараты вернутся на Луну и какие приоритеты ставит перед собой космическое агентство.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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vasya23:14, 24.04.2015#
Хех. . . ниччо ты не понимаешь. Это верный путь поправить экономику. Вот наши "ученые" их найдут, а они нам дадут что-нибудь такое. . . чего нет ни у кого, даже у японцев. И сразу наша экономика станет выше всех. Легко. Главное - на бабки для поиска этих самых "планетян" не скупиться, отваливать побольше. Потом все окупится. Это даже более верный путь, чем угрозы Северной Кореи пойти войной на Америку. ;- )) (Жаль не первое апреля, такой я текст забацал, аж самому понравился)
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kapitan122:38, 24.04.2015#
Думаю это глупо искать какие то цевилизации. Ну например, найдут, а там они окажуться мошнее во всем, и опанки, планета, атмосфера гуд, вода. растительность, что народу много, ну это решаемо. Думаете можно будет договориться? )))) Индейцы с Американцами договорились, что живу в резервациях. Мы то что осваиваем луну и марс - ископаимые ищем, да перебраться пишем как туда. Думаю там тоже так же думают. Если они есть. И так, нас можеть быть пожелеют, и поселят на Южни и Северный полюс. Ну если и прилетят, посмотрят, что здесь войны не прекращались, логики 0, друг друга убивают. Общество разделено. Скажуть не ребята какие вам нов. технологии, Это что обезьяне гранату дать. Так что вариантов нет, учитесь жить.
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vasya08:44, 26.04.2015#
Типа того. Будут искать, найдут, и сразу из космоса нагрянут галактические налоговые инспекторы. "Так-так-так. . . Живете намного лучше других планет, а налоги в бюджет галактики не платите. С вас триллион тонн золота или урана. Это за всю историю существования вашей популяции гомосапиенсов. "
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