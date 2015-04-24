www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.63 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 76.66 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Роскосмос займется поиском инопланетян за бюджетные деньги

24 Апреля 2015, 16:33 | В России

В проект новой Федеральной космической программы (ФКП) России на 2016–2025 годы включены проекты поиска внеземной жизни и изучения эволюции климата Земли, определение степени угрозы от опасных небесных тел, а также исследование природы темной энергии и материи, передает РИА «Новости» со ссылкой на копию этого документа.

Согласно планам Роскосмоса, в реализации данных планов помогут полеты ряда новых космических аппаратов.

Как сообщается, в проекте ФКП на следующий год значатся запуски спутников «Ломоносов» и международной межпланетной станции «ЭкзоМарс» №1. В 2017 году по-прежнему планируется пуск космического аппарата «Спектр-РГ». В 2018 году планируется запустить «ЭкзоМарс» №2, в 2019 году — проект «Луна-Глоб».

В 2021 году планируется отправить на орбиту космическую лабораторию «Спектр-УФ», в 2022 году – биоспутник «Бион-М» №2. В 2023 году будут запущены проект «Арка» и аппарат «Резонанс» №1. В свою очередь, «Резонансы» под номерами 2, 3, 4 и 5 будут запущены на рубеже 2024–2025 годов. Кроме того, в проекте ФКП на 2025 год значатся запуски биоспутника «Бион-М» №3 и аппарата «Интергелео-Зонд».

Изучение Луны планируется осуществлять при помощи спутников «Луна-Глоб» (2019 год), проекта «Луна-Ресурс-ОА» №1 (2021 год) и «Луна-Ресурс-ПА» (2022 год).

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров, представляя итоговый вариант ФКП до 2025 года, рассказал, от каких важных космических миссий вынуждена отказаться Россия, на чем предприятиям отрасли придется сэкономить в ближайшие годы, когда российские аппараты вернутся на Луну и какие приоритеты ставит перед собой космическое агентство.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор:
Теги: космический аппарат  инопланетянин  программа  космический корабль  космос  роскосмос  зеленый человечек  федеральная космическая программа 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:26, 24.04.2015#

    по распилу, российские чиновники дадут фору любым формам жизни во вселенной! ха-ха-ха!

  • vasya23:14, 24.04.2015#

    Хех. . . ниччо ты не понимаешь. Это верный путь поправить экономику. Вот наши "ученые" их найдут, а они нам дадут что-нибудь такое. . . чего нет ни у кого, даже у японцев. И сразу наша экономика станет выше всех. Легко. Главное - на бабки для поиска этих самых "планетян" не скупиться, отваливать побольше. Потом все окупится. Это даже более верный путь, чем угрозы Северной Кореи пойти войной на Америку. ;- )) (Жаль не первое апреля, такой я текст забацал, аж самому понравился)

  • Псевдоним21:27, 24.04.2015#

    Космодром не могут построить из за крупных хищений, а уже на поиски инопланетян собрались ))

  • Сталин22:31, 24.04.2015#

    Чтоб они пробашляли)

  • Псевдоним22:20, 24.04.2015#

    Россия щедрая руша. .

  • kapitan122:38, 24.04.2015#

    Думаю это глупо искать какие то цевилизации. Ну например, найдут, а там они окажуться мошнее во всем, и опанки, планета, атмосфера гуд, вода. растительность, что народу много, ну это решаемо. Думаете можно будет договориться? )))) Индейцы с Американцами договорились, что живу в резервациях. Мы то что осваиваем луну и марс - ископаимые ищем, да перебраться пишем как туда. Думаю там тоже так же думают. Если они есть. И так, нас можеть быть пожелеют, и поселят на Южни и Северный полюс. Ну если и прилетят, посмотрят, что здесь войны не прекращались, логики 0, друг друга убивают. Общество разделено. Скажуть не ребята какие вам нов. технологии, Это что обезьяне гранату дать. Так что вариантов нет, учитесь жить.

  • vasya08:44, 26.04.2015#

    Типа того. Будут искать, найдут, и сразу из космоса нагрянут галактические налоговые инспекторы. "Так-так-так. . . Живете намного лучше других планет, а налоги в бюджет галактики не платите. С вас триллион тонн золота или урана. Это за всю историю существования вашей популяции гомосапиенсов. "

  • 36223:07, 24.04.2015#

    Инопланетян найдут, а деньги нет.

  • Sergius06:27, 26.04.2015#

    Это как нанотехнология, тоже возглавит Чубайс, он специалист, результатов нет. денег выделенные нано - растворились, как и инопланетяне забрали, а ИСТЕНА ГДЕ ТО ТАМ. ))))

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru