Роскосмос займется поиском инопланетян за бюджетные деньги

В проект новой Федеральной космической программы (ФКП) России на 2016–2025 годы включены проекты поиска внеземной жизни и изучения эволюции климата Земли, определение степени угрозы от опасных небесных тел, а также исследование природы темной энергии и материи, передает РИА «Новости» со ссылкой на копию этого документа.

Согласно планам Роскосмоса, в реализации данных планов помогут полеты ряда новых космических аппаратов.

Как сообщается, в проекте ФКП на следующий год значатся запуски спутников «Ломоносов» и международной межпланетной станции «ЭкзоМарс» №1. В 2017 году по-прежнему планируется пуск космического аппарата «Спектр-РГ». В 2018 году планируется запустить «ЭкзоМарс» №2, в 2019 году — проект «Луна-Глоб».

В 2021 году планируется отправить на орбиту космическую лабораторию «Спектр-УФ», в 2022 году – биоспутник «Бион-М» №2. В 2023 году будут запущены проект «Арка» и аппарат «Резонанс» №1. В свою очередь, «Резонансы» под номерами 2, 3, 4 и 5 будут запущены на рубеже 2024–2025 годов. Кроме того, в проекте ФКП на 2025 год значатся запуски биоспутника «Бион-М» №3 и аппарата «Интергелео-Зонд».

Изучение Луны планируется осуществлять при помощи спутников «Луна-Глоб» (2019 год), проекта «Луна-Ресурс-ОА» №1 (2021 год) и «Луна-Ресурс-ПА» (2022 год).

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров, представляя итоговый вариант ФКП до 2025 года, рассказал, от каких важных космических миссий вынуждена отказаться Россия, на чем предприятиям отрасли придется сэкономить в ближайшие годы, когда российские аппараты вернутся на Луну и какие приоритеты ставит перед собой космическое агентство.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.