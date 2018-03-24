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В России будет создан аналог американского ФБР
На его место создадут кое-что гораздо более мощное
Новый орган — аналог американского ФБР — будет создан на на основе Следственного комитета России (СКР) путём объединения следственных подразделений МВД и ФСБ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Опрошенные "Царьградом" эксперты объясняют планируемые изменения в силовых ведомствах необходимостью повышения борьбы с преступлениями и создания более независимого и профессионального ведомства.
Планы по реформе силовых ведомств обнародовал руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов, объяснив их необходимостью консолидации следственных органов.
Работа над соответствующим законопроектом уже идёт. Это логично, чтобы не было ситуации, как в басне «Лебедь, рак и щука», когда все тянут в разные стороны. Будет единоначалие. Мы — единственный в следствии орган, который подчиняется напрямую президенту России", — заявил Дрыманов.
По его словам, уже ведётся работа по изменению соответствующего законодательства, а для создания нового органа потребуется около года.
Ранее в СМИ просочилась информация о передаче всех следственных подразделений под управление СКР. При этом органы дознания останутся в юрисдикции МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службы и будут по-прежнему работать в рамках данных ведомств.
В рамках нововведений изменится и роль Генеральной прокуратуры. Согласно законопроекту, гособвинитель вводится в дело не при утверждении обвинительного приговора, как ныне, а уже с момента ареста. Изменения повлияют на расстановку сил в блоке правоохранительных ведомств и потребуют усилить контроль со стороны Генпрокуратуры. Последняя уже выступила против формирования консолидированного следственного органа на базе СКР. Ведомство Юрия Чайки намерено вернуть себе следствия, как это было до 2011 года.
Генерал СВР в отставке, исполнительный директор общества "Двуглавый орёл" Леонид Решетников считает, что сейчас существует "насущная необходимость" усилить борьбу с преступлениями в ряде правоохранительных органов. А это возможно сделать путём создания более независимого и профессионального следственного управления.
Слияние (подразделений ФСБ и МВД) укрепит следствие просто по особо важным делам, по делам коррупции и других преступлений, в рамках наших правоохранительных силовых структур, правоохранительных органов. Это, конечно, надо сделать, учитывая многочисленные проявления нарушений и преступлений. И, конечно, такое объединение направлено прежде всего на усиление борьбы с коррупцией и другими преступлениями в силовых структурах, в правоохранительных органах", — отметил Решетников в беседе с "Царьградом".
Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РА Станислав Иванов считает полезным создание русского ФБР, что сделает более тесной и эффективной координацию МВД и ФСБ, которые ведут следствие отдельно.
У нас долгие годы причиной промедлений в профилактике преступлений было то, что каждое ведомство собирало информацию отдельно и не всегда делилось с другим ведомством. Кстати, это недостаток того же ФБР и ЦРУ, спецслужб в случае с терактом 9.11, когда информация была, но не должным образом использовалась", — рассказал Иванов в интервью "Царьграду".
Эксперт считает, что приоритетом деятельности "русского ФБР" станет борьба с терроризмом.
Угрозе терактов, очевидно, будет уделено больше внимания. Последние месяцы и годы усилия направлены не на последствия, а на предупреждение (терактов). Основной задачей будет террористическая активность, преступления против населения. Не зря установили видеокамеры, не зря ведут работу в жилых массивах. Если раньше упор делался на госбезопасность, то сейчас параллельно развивается и общественная безопасность, и безопасность личности", — заметил Иванов.
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