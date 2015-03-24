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Козероги "забодают" всех своим непостоянством

24 Марта 2015, 12:03 | В России

Деловая газета "Золотой Рог" представляет Бизнес-Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта:

Овен. В начале недели постарайтесь быть внимательными с финансовыми партнерами, прежде чем соглашаться на заманчивое предложение, стоит все продумать. В среду и четверг готовьтесь к тому, что начальство будет загружать вас работой.

Телец. В финансовой сфере вероятны трудности, поэтому желательно планировать траты заранее. Ваши ожидания могут не оправдаться, поэтому лучше оставаться реалистом. Не исключено, что пора задуматься о смене работы.

Близнецы. Ваше финансовое положение достаточно стабильно, а вот в личной жизни возможны проблемы. Но вы можете утешиться и порадовать себя, купив нечто ценное и дорогое, к чему вы давно присматривались.

Рак. Понедельник и вторник - не лучшее время для деловой активности, и уж точно вам не стоит спорить с начальством. А вот начиная с четверга, результат ваших усилий потечет прямо вам в кошелек тонкой, но стабильной струйкой. В выходные отравляйтесь за покупками.

Лев. Финансовые вопросы и проблемы решаются сейчас на удивление просто. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Или же взять кредит. Отдать сумеете быстро, так что можете не откладывать важные покупки.

Дева. Эта неделя стабилизирует ваше финансовое положение. Возможно получение не только зарплаты, но и премии или дорогого подарка. Выгодным окажется приобретение недвижимости или новой машины. Планируйте летний отдых заранее.

Весы. Во вторник или среду будут весьма удачными спонтанные покупки. Забежали в магазин за компанию с друзьями, а купили много полезного себе. Бывает и такое. А вот в выходные не стоит транжирить деньги и тратить много на развлечения.

Скорпион. В понедельник может поступить заманчивое предложение, которое ни за что нельзя упускать. Период с четверга по воскресенье чреват крупными тратами. Возможно, образование или здоровье потребуют непредвиденных расходов.

Стрелец. Эта неделя благоприятна в плане финансовой стабильности. Однако тратить заработанное нужно с умом. Приобретите что-то элегантное, что обновит и украсит ваш гардероб. Сделайте приятный подарок близким.

Козерог. На этой неделе вас может ожидать внезапная щедрость начальства. Но в четверг ваша расточительность может привести к тому, что кошелек снова окажется пустым. Однако в конце недели можно рассчитывать на денежные поступления.

Водолей. Самое главное для вас сейчас - это вовремя создать стратегический финансовый запас. Своевременно отложенные деньги очень пригодятся для отпуска, который уже вполне можно и нужно планировать. Среда - удачный день для деловых встреч.

Рыбы. На этой неделе лучше не рисковать, шансы на успех не так велики, как кажутся. Однако, похоже, вы устали от серых будней, устройте себе праздник, не экономьте, купите билеты в театр, сходите с друзьями в кафе.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

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Теги: гороскоп  бизнес-гороскоп 



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