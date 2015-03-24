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Какие документы нужны иностранным гражданам в России?
Согласно законодательству Российской Федерации иностранный гражданин, прибывший в Россию на законном основании должен стать на миграционный учет и получить ряд соответствующих документов, чтоб продолжить нахождение на территории РФ. В этой статье рассмотрим несколько наглядных примеров для иностранных граждан.
УФМС
УФМС – Управление Федеральной Миграционной Службы Российской Федерации. Эта государственная структура, которая занимается законным оформлением иностранных граждан. Там можно получить документ, позволяющий работу, разрешение на временное проживание (РВП), временное убежище и вид на жительство (ВНЖ).
Как получить справку?
Естественно, для получения необходимого документа нужно предоставить в числе прочего медицинскую справку о состоянии здоровья. После того как вы подали заявление на нужный документ или статус, вам выдают направление на медицинский осмотр. Чтобы получить медицинскую справку необходимо пройти:
- Нарколога;
- Психиатр;
- Дерматовенеролога;
- Физиотерапевта;
- А также сдать кровь на ВИЧ/СПИД;
- И другие анализы на наличие инфекционных заболеваний.
Трудности при прохождении медосмотра
В числе первых неудобных моментов – это очереди в муниципальных поликлиниках. Пожалуй, это единственная трудность при прохождении медосмотра. В самом медленном случае это можно сделать за неделю.
Зачем нужна справка в УФМС?
Изначально справка необходима для получения документов,подтверждающих законность вашего нахождения на территории РФ как иностранного гражданина. Помимо этого, после получения статуса, она пригодится в оформлении страхового медицинского полиса. Без него вам не смогут оказать нужную помощь в поликлиниках России. А с полисом вам гарантирована квалифицированная медпомощь в любом из учреждений Минздрава.
Медосмотр
Процедура медосмотра всем знакома с раннего детства. Она имеет определенную очередность. Первым делом стоит прийти в близлежащую больницу с направлением из УФМС и сдать кровь на наличие ВИЧ/СПИД и другие требуемые анализы. После следует пройти флюорографию, это следует сделать в один день со сдачей анализов, чтоб получить результаты одновременно. Потом на прием к дерматовенерологу и после него приходите к физиотерапевту, где на основе всех результатов врач делает заключение, которое вписывает в направление.
Посещение наркологического и психиатрического диспансеров также необходимо. Специалисты, к которым вы попадете, внимательно обследуют вас на наркозависимость и психические отклонения. В случае нормальных результатов вы получите сертификаты от вышеуказанных врачей.
Справки для иностранных граждан – это важный аспект в оформлении, каких-либо документов в Федеральной Миграционной Службе. В случае возникновения сложностей с процедурой медосмотра, обратитесь в областное УФМС.
Виды справок
Для разных документов о статусе требуются разные справки. Так, например, для временного убежища не нужно бегать по диспансерам и скучать в огромных очередях поликлиники. Достаточно пройти «сжатый» осмотр, состоящий из нескольких пунктов:
- Сдать кровь на ВИЧ/СПИД и сифилис;
- Сделать флюорографию;
- Явиться с результатами в кабинет терапевта.
Но это относится только к временному убежищу. Остальные документы требуют полного прохождения осмотра. Это не удивительно, ведь в России стараются обеспечить должным образом медпомощь всем гражданам, которые пребывают на территории РФ.
Подведем итоги
Для оформления любых документов в УФМС, иностранные граждане обязаны пройти медицинскую комиссию и предъявить справку для получения необходимых документов. Чтоб пройти медосмотр никаких денег не требуется, от вас нужно только желание и упорство. Основной ряд документов ,разрешающих работать в России иностранным гражданам, делаются не более недели. Этого времени достаточно для получения справки в любой муниципальной поликлинике города. Без справки не видать документов и страхового полиса. Более подробную информацию вы найдете на сайте http://spravka-fms.org/.
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