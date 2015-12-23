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31 декабря могут сделать выходным днем
Накануне новогодних праздников представители Общественной палаты вновь подняли волнующий россиян вопрос — быть ли выходному 31 декабря. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В производственном календаре указано, что долгожданные «зимние каникулы» в 2016 году составят 10 дней — с 1 по 10 января включительно. Но многие россияне с радостью согласились бы обменять последний день каникул на 31 декабря, чтобы «с чувством, с толком, с расстановкой» подготовиться к традиционному празднику. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил обращение в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой рассмотреть возможность сделать 31 декабря официальным нерабочим днем, подкрепив его весьма весомыми аргументами.
Общественник считает, что необходимо принять во внимание тот факт, что 31 декабря официально считается предпраздничным и, соответственно, коротким рабочим днем: как правило, руководства уже нет на рабочем месте, а многие сотрудники берут отгулы, чтобы успеть подготовиться к празднику.
«Очевидно, что перед Новым годом никаких серьезных решений в компаниях не принимается, в офисах в основном остаются работники среднего и низшего звена. Коэффициент их полезного действия в этот день практически равен нулю. Никакой нужды нет и в работе госучреждений — сомневаюсь, что кто-то пойдет в этот день оформлять документы. Исходя из этого, можно смело признать 31 декабря неэффективным рабочим днем. При этом многие граждане всё равно вынуждены приезжать на работу, а учитывая пробки и удаленность офисов от спальных районов, дорога может занимать несколько часов. Так есть ли вообще какой-то смысл в рабочем дне?» — подчеркивает общественник.
Стоит отметить, что речь не идет об учреждении дополнительного выходного. Поскольку в последние годы январские каникулы получаются и так слишком затяжными, предлагается забрать один выходной день в январе и отдать его в пользу 31 декабря.
Автор инициативы также отметил, что последний день декабря является сокращенным во всех госучреждениях, включая детские сады. Получается, что родитель вынужден торопиться и уходить из офиса еще раньше, чтобы успеть забрать ребенка из детсада.
— Не стоит забывать и о том, что 31 декабря гражданам нужно успеть подготовиться к празднику — накрыть стол, поздравить близких и друзей. А учитывая предновогоднюю суету — пробки на дорогах и очереди в магазинах, люди попросту не успевают сделать все необходимые приготовления к празднику. По моему мнению, в этот день россияне должны быть дома, со своей семьей. Уверен, что выходной день сделает атмосферу еще более праздничной, а людей более спокойными и счастливыми, — отметил Султан Хамзаев.
Член ОП РФ добавил, что в этом году в некоторых регионах проводились общественные слушания, посвященные этому вопросу. В итоге на уровне общественности инициативу поддержали порядка десяти субъектов, среди которых Калининградская область, Якутия и Татарстан.
В пресс-службе Минтруда «Известиям» пояснили, что это предложение пока официально не поступало в ведомство. После того как поступит, будет рассмотрено в соответствующем порядке.
— После внесения в 2004 году изменений в ст. 112 Трудового кодекса поступают различные предложения по ее дальнейшей корректировке, в том числе в части установления нерабочим праздничным днем 31 декабря. По нашему мнению, установленное количество нерабочих праздничных дней, предусмотренное ст. 112 кодекса, оптимально отражает потребности работников в отдыхе и направлено на реализацию права каждого на отдых, установленного ст. 37 Конституции Российской Федерации, – пояснили в ведомстве.
С этой инициативой член Общественной палаты обращался в Минтруд и в прошлом году, в результате получил отрицательное заключение. В частности, в официальном ответе ведомства отмечалось, что в документе не приводится каких-либо экономических обоснований, а также результатов социологических исследований предлагаемого переноса выходных дней. Также говорилось, что «предлагаемые изменения отвечают пожеланиям не всех категорий граждан».
Вопрос о целесообразности установления 31 декабря нерабочим праздничным днем в РФ рассматривался в начале текущего года на заседании Общественного совета при Минтруда России. В итоге его установление было признано нецелесообразным.
Заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев поддержал инициативу общественника и высказал недоумение, почему оно сих пор не было поддержано коллегами и не воплощено в жизнь.
— Я сторонник этого предложения, оно абсолютно разумно и правильно во всех отношениях. Действительно, фактически рабочий день 31 декабря — это фикция. В итоге получается, что люди либо не приходят на работу, либо начинают отмечать в офисе c утра. Особенно большая нагрузка ложится на женщин, которые по нашей русской традиции отвечают за праздничный стол. Они вынуждены и на работу бежать, и в магазин, ведь из-за занятости продукты, как правило, мы закупаем в последний момент, — заключил законодатель.
На днях губернатор Севастополя Сергей Меняйло предложил объявить 31 декабря выходным в городе, однако вовсе не из соображений дать людям возможность завершить предпраздничные дела, а для того чтобы уменьшить потребление электроэнергии.
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Комментарии
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vasya11:12, 23.12.2015#
"значит 30 никто работать не будет. Будет 30 и 31, значит пьянка начнется 29. " - бред. Кто пьёт, тот начинает 15 - 20 декабря и через месяц прекращает празднование нового года. А нормальные люди должны больше отдыхать, а зимой в особенности. Совсем не проблема для экономики 10 - 12 выходных дней подряд в новогодние праздники. В Германии рабочих часов в году в полтора раза меньше, чем в России, и экономику Германии это совсем не подрывает.
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Это же роисся, будет выходным 31 декабря, значит 30 никто работать не будет. Будет 30 и 31, значит пьянка начнется 29.