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Финансы в 2015 году продолжат петь романсы

23 Декабря 2014, 19:00 | В России

Одни люди считают, что денег много не бывает, и поэтому работают не покладая рук с утра до поздней ночи. Другие придерживаются противоположной позиции: всех денег не заработаешь - и учатся жить на ту зарплату, которую им предлагают. Третьи живут по принципу «будет день - и будет пища», полностью полагаясь на Судьбу.

Финансовый гороскоп на 2015 год предупреждает, что в этом году почти у всех знаков Зодиака существует большая вероятность потери крупной суммы денег из-за собственной беспечности, поэтому с финансами каждому человеку стоит быть аккуратнее. Многие люди станут строить воздушные замки, в которые придется вкладывать немалые средства, и еще не факт, что они в будущем окупятся.

Кроме того, управительница 2015 года - Коза (Овца) - разбудит во многих людях желание жертвовать собой и отдавать последнее своему ближнему, а именно из-за таких настроений и собственного альтруизма многие не досчитаются денег. Также следует сказать, что хотя общее настроение года и сопутствует удаче и везению, но чрезмерный риск в 2015 году ни к чему хорошему не приведет. Лучше постараться сделать все, чтобы сохранить деньги или приобрести недвижимость.

Особенно прогрессивным в области финансов и карьеры 2015 год не станет: люди станут больше задумываться об отдыхе, о решении бытовых вопросов, о планировании отношений. Поэтому те люди, которые станут работать в поте лица, получат дополнительный шанс для улучшения своего финансового положения и подъема по карьерной лестнице. Такие люди обязательно будут отмечены руководством и смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Как говорит финансовый гороскоп на 2015 год, этот период особенно благоприятен для людей творческих: многие из них именно в 2015 году смогут прославиться, получить известность и достичь самых невероятных профессиональных высот.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: гороскоп 



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