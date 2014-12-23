Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Финансы в 2015 году продолжат петь романсы
Одни люди считают, что денег много не бывает, и поэтому работают не покладая рук с утра до поздней ночи. Другие придерживаются противоположной позиции: всех денег не заработаешь - и учатся жить на ту зарплату, которую им предлагают. Третьи живут по принципу «будет день - и будет пища», полностью полагаясь на Судьбу.
Финансовый гороскоп на 2015 год предупреждает, что в этом году почти у всех знаков Зодиака существует большая вероятность потери крупной суммы денег из-за собственной беспечности, поэтому с финансами каждому человеку стоит быть аккуратнее. Многие люди станут строить воздушные замки, в которые придется вкладывать немалые средства, и еще не факт, что они в будущем окупятся.
Кроме того, управительница 2015 года - Коза (Овца) - разбудит во многих людях желание жертвовать собой и отдавать последнее своему ближнему, а именно из-за таких настроений и собственного альтруизма многие не досчитаются денег. Также следует сказать, что хотя общее настроение года и сопутствует удаче и везению, но чрезмерный риск в 2015 году ни к чему хорошему не приведет. Лучше постараться сделать все, чтобы сохранить деньги или приобрести недвижимость.
Особенно прогрессивным в области финансов и карьеры 2015 год не станет: люди станут больше задумываться об отдыхе, о решении бытовых вопросов, о планировании отношений. Поэтому те люди, которые станут работать в поте лица, получат дополнительный шанс для улучшения своего финансового положения и подъема по карьерной лестнице. Такие люди обязательно будут отмечены руководством и смогут изменить свою жизнь к лучшему.
Как говорит финансовый гороскоп на 2015 год, этот период особенно благоприятен для людей творческих: многие из них именно в 2015 году смогут прославиться, получить известность и достичь самых невероятных профессиональных высот.
Новости тематики
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
Новости раздела
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Завещанному не верить
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Большинство учителей в опросе признались в этом
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой