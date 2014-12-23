По мнению астрологов, в 2015-м должно полегчать…

Деловой гороскоп на следующий год обещает, что многие неприятности для бизнеса останутся в году уходящем

Наступающий 2015 год вряд ли окажется таким же проблемным, как 2014-й. Многие негативные процессы исчезнут или, по крайней мере, уйдут на второй план, то есть мы либо избавимся от основной массы неприятностей, либо научимся не обращать на них внимания. И хотя сохранятся некоторые спорные вопросы как в политике и экономике, так и на менее глобальном уровне, они не помешают нам двигаться вперед и добиваться поставленных целей.

Правда, многим из нас придется отказаться от ранее составленных планов и действовать согласно какой-то новой реальности, что, в свою очередь, принесет ощущение нестабильности. Однако нам скорее предстоит заново привыкать к некоторой свободе, а не к очередным ограничениям. Хотя не обойдется и без них. Но запреты в основном будут связаны с влиянием других государств. Возможны указы, ограничивающие проникновение чужих субкультур.

Не исключены и социальные потрясения, которые могут оказаться как весьма положительными, так и со знаком «минус». Велика вероятность, что некоторые из них коснутся транспорта, религии и образования, появится достаточно жесткая идеологическая система. И в то же время это все подарит нам оптимистический взгляд в будущее, укажет на новые возможности, подтолкнет к умственному и личностному совершенствованию.

Принесет нам грядущий год и стремительное развитие новых технологий. Особенно это будет заметно в первом полугодии. Могут появиться совершенно фантастические проекты, которые получат не только одобрение правительства, но и серьезное финансирование. На бытовом уровне можно ожидать появления гаджетов, которые существенно облегчат жизнь сибаритов, а проще говоря - лентяев.

Ожидается и довольно успешное восстановление экономики. Не исключено снижение инфляции, а соответственно, и цен. К тому же на мировом рынке может появиться новая «господствующая» валюта, которая совершенно по-иному расставит приоритеты, а вот что станет со старыми «лидерами», то есть с долларом и евро, пока непонятно. Вряд ли они сразу сдадут свои позиции, но потесниться им придется.

Ждет нас и новый поворот в сфере здравоохранения. Правильный и здоровый образ жизни, который становится все более и более актуальным, перестанет быть частным делом каждого. Могут появиться новые медицинские специалисты, которые будут заниматься теми областями, которым ранее не уделялось должного внимания. Не исключены и правительственные указы, адресованные владельцам компаний и предприятий и направленные на оздоровление работников.

Многое будет сделано для охраны и сохранения природы. Велика вероятность, что угроза экологической катастрофы вынудит человечество экстренно искать альтернативу стандартному и привычному для большинства топливу и массово переходить на другие источники энергии. Ожидается и активное озеленение крупных городов. Скорее всего, в срочном порядке власти и граждане станут восстанавливать то, что уничтожалось в течение последнего десятилетия.

Наступающий 2015 год пройдет под знаком лазорево-синей деревянной Овцы, которая очень любит комфорт и легкие деньги. Соответственно, и всем нам жить станет немного проще. Карьерные свершения не потребуют от нас невероятного эмоционального напряжения, а возможные финансовые затруднения вряд ли окажутся серьезной проблемой, так как многие из нас быстро найдут дополнительные источники доходов.

Кроме того, благодаря покровительнице года, может возникнуть настоящий культ красоты и искусства. Есть надежда на то, что появятся или, по крайней мере, зародятся новые направления в живописи, литературе, архитектуре, а идеалом женской и мужской привлекательности станет стопроцентно натуральная личность.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак - как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

ОВЕН. Оптимизм Овнов в 2015 году может пойти на спад, а это, в свою очередь, чревато тем, что представители этого знака забросят проекты, которыми активно занимались в течение нескольких прошлых лет. Не исключено, что вы разочаруетесь в том, что считали делом всей своей жизни, устанете бороться с трудностями и предпочтете найти себе менее обременительное занятие. Не торопитесь с выводами! До достижения реального результата вам осталось совсем немного. Продолжайте идти к своей цели, и вы будете вознаграждены так, что все вокруг ахнут от восхищения. И от зависти.

Ждут вас в 2015 году и активные перемещения. Особенно много вам предстоит путешествовать в первые восемь месяцев. Вы будете интенсивно осваивать новые города и страны: где-то прекрасно отдохнете, где-то обзаведетесь единомышленниками и деловыми партнерами, а какой-то регион подарит вам новое хобби. Ожидает вас и рост доходов. Естественно, при условии, что вы не опустите руки и не поплывете по течению.

ТЕЛЕЦ. К Тельцам Овца будет благосклонна. Вас ждут очередные карьерные свершения, легкое обогащение и возможность переложить на кого-то давно надоевшие вам обязанности. Вы сможете от души покапризничать, заняться собой, уделить внимание тем сферам своего существования, на которые в 2014-м у вас просто не хватало времени. К тому же, скорее всего, покровительница года сделает вас немного уступчивее, и это положительно скажется на взаимоотношениях с окружающими - они распахнут вам свои объятия и исполнят многие ваши желания.

Кроме того, в грядущем году вам предстоит осваивать новые горизонты - проходить курсы повышения квалификации, учиться обращаться с какой-то ультрасовременной техникой, расширять бизнес. Все это потребует от вас отказа от многих консервативных взглядов и лояльного отношения к нововведениям. Не исключено и углубление в какое-то искусство или в религиозное учение.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы в 2015 году будут «порхать и парить», особенно те из них, которые имеют отношение к искусству или творчеству. Вас окрылят новые идеи, вы не раз примерите на себя разнообразные маски, разовьете в себе многие таланты. Все это принесет вам хороший доход и, возможно, популярность.

Однако как бы вам ни хотелось оставаться в невесомости, спускаться на землю все-таки придется. Наступающий год потребует от вас самодисциплины, постоянного четкого планирования и ответственности, а иначе какие-то ваши проекты превратятся в прожекты, а некоторые замыслы так и останутся нереализованными.

Кроме того, вам придется немало времени уделить своему здоровью: под угрозой окажется нервная система. Так что вы будете вынуждены пересматривать свой образ жизни и искать источник сил и вдохновения, не угрожающий вашему самочувствию. Не исключено, что вы найдете его в стране с богатыми духовными традициями.

РАК. Для Раков 2015 год окажется непростым. Скорее всего, вы не раз поддадитесь пессимистичным настроениям, вам будет сложно приспособиться к каким-то переменам и принять какие-то нововведения. Впрочем, если рядом с вами есть люди, которые вас защищают и оберегают, то вы справитесь с любыми трудностями, так как часть ваших проблем и забот возьмут на себя те, на кого вы привыкли рассчитывать. Так что не закрывайтесь от общения - от него в наступающем году зависит очень многое.

С финансами тоже все будет неоднозначно. Если вы в течение прошлых лет скопили приличный капитал, то он умножится, и произойдет это, скорее всего, в период с марта по июль. Но если вы живете «от зарплаты до зарплаты» (во что верится с трудом), то вам придется искать дополнительные источники доходов, так как зарабатываемых вами денег по каким-то причинам перестанет хватать на первоочередные нужды. Кроме того, средства вам могут понадобиться и на приведение в порядок своего организма.

ЛЕВ. Львов ожидает достаточно легкий год. Это, правда, не говорит о том, что вы благополучно распрощаетесь со всеми теми проблемами, которые есть у вас сейчас. Скорее всего, вы просто заново расставите приоритеты и перестанете беспокоиться из-за того, что пока вызывает у вас негативные эмоции. Это, в свою очередь, позволит вам получать удовольствие от тех занятий, которые в данный момент вам неприятны или которые слишком для вас обременительны.

Кроме того, вас ждут и интересные проекты, которые позволят вам в полной мере реализовать все ваши таланты, и успешный карьерный рост, который принесет с собой увеличение доходов. Станет для вас 2015 год и временем путешествий. Они существенно расширят ваши горизонты, выведут вас на новый профессиональный, творческий и духовный уровень, благоприятно скажутся на душе и теле. Ожидают вас и крупные приобретения, и обретение или упрочнение популярности. Однако при этом осенью не исключен застой в делах.

ДЕВА. Для Дев 2015 год может оказаться переломным. Не исключено, что вы по каким-то причинам решите инициировать крупные перемены в своей жизни и сменить не только работу, но и место жительства. Однако помните, что если вы сделаете это до середины августа, то отправитесь в неизвестность, которая вряд ли встретит вас с распростертыми объятиями. Так что все судьбоносные решения стоит принимать взвешенно, ориентируясь не на то, что вы в результате приобретете, а на то, что вы можете потерять.

«Кризис жанра» еще не повод бросать то, во что вы уже вложили много сил и терпения. Если вы продолжите движение в выбранном направлении, то в итоге достигнете невероятных высот, обретете финансовую независимость, наладите отношения с людьми, с которыми сейчас у вас есть какие-то разногласия. К тому же осенью вас ждет невероятно важное для вас событие, которое определит ваше существование на несколько лет вперед, и для того, чтобы оно произошло, совершенно необязательно рушить то, что вы сейчас имеете.

ВЕСЫ. Для Весов 2015 год окажется периодом мелких потерь и крупных достижений. Все, что вы утратите, освободит вас и откроет вам двери в светлое будущее, поэтому не держитесь за прошлое и принимайте все, что дарит вам Судьба. У вас появится возможность зарабатывать гораздо больше, чем сейчас, а сам процесс станет более увлекательным. Однако для этого вам придется чему-то учиться и осваивать новые технологии. Не ленитесь, правильно расставляйте приоритеты, не упускайте то, что само плывет вам в руки, и не позволяйте окружающим влиять на ваши решения.

Кроме того, в наступающем году вам, скорее всего, предстоит решать вопросы с недвижимостью: вы будете что-то покупать, продавать или обменивать. Не исключено, что этого потребуют обстоятельства, связанные с вашими родственниками или с изменением вашего собственного личностного статуса. Ожидает вас и великолепное путешествие, которое принесет вам намного больше, чем вы рассчитывали.

СКОРПИОН. Скорпионов в 2015 году ждет существенный прогресс. Скорее всего, из вашей жизни постепенно уйдет то, что сдерживало вас более двух лет, не давало вам достигнуть поставленной цели или по максимуму насладиться плодами своих трудов. Вы почувствуете себя свободнее, перед вами откроются многие пути. Главное - сделать правильный выбор. Кроме того, вам настоятельно не рекомендуется переезжать (как в новую квартиру, так и в другой город), по крайней мере, до осени. Вообще до середины августа любые перемещения, в том числе и смена работы, вряд ли будут удачными.

Зато огромную пользу вам принесут новые деловые связи, особенно если вы владеете собственным бизнесом. Появится возможность расширить его или задать ему более перспективное направление, а обретенные в 2015 году партнеры вам в этом помогут. Если же вы работаете «на дядю», то вас ожидает не очень быстрое, но стабильное продвижение по службе и неукоснительный рост ваших доходов.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы в 2015 году могут столкнуться с ограничениями, с которыми еще ни разу не имели дела. Велика вероятность, что какая-то часть вашей профессиональной деятельности попадет под запрет, и вы будете вынуждены либо смириться с этим, либо искать какие-то обходные пути. Возможно, хорошим выходом из сложившейся ситуации станет заключение долгосрочных договоренностей с зарубежными партнерами или вообще переезд в страну, где нет тех табу, которые мешают вам полноценно функционировать и достигать поставленных целей.

К тому же независимо от того, будете ли вы сотрудничать с представителями других государств, или нет, вам предстоит «подтянуть» иностранный язык или выучить его с нуля. Не исключено, что вам захочется свободно перемещаться по странам, в которые вы обычно ездите только по путевкам. Кроме того, ждут вас и какие-то иные новые знания - они понадобятся вам для того, чтобы перейти на следующий карьерный или личностный уровень.

КОЗЕРОГ. Для Козерогов 2015 год станет очередным периодом избавления от чего-то такого, что мешает представителям этого знака добиваться поставленных целей. И чем активнее вы будете бороться со сдерживающими факторами, тем успешнее окажется ваша карьера и ваше личностное становление. Если вы почувствуете себя свободнее, то у вас появится возможность удовлетворить свои амбиции, увеличить доходы и перейти на следующий уровень духовного развития. Это, в свою очередь, привлечет к вам людей, которые примут вас в свое сообщество и помогут словом и делом.

Кроме того, в наступающем году вы, возможно, займетесь меценатством или просто станете чаще посещать театр, художественные выставки, кинотеатры. К тому же есть вероятность, что ваша тяга к искусству подвигнет вас на творческие эксперименты. И даже если вы до этого ни разу не держали в руках кисть живописца или не написали ни одного рассказа, в данный период в вас могут проснуться таланты, о которых вы и не подозревали.

ВОДОЛЕЙ. Водолеев в 2015 году ждет активная творческая самореализация, которая приведет представителей этого знака на вершину успеха и социальной лестницы. Причем не исключено, что вы обретете популярность не только в своей собственной стране, но и за рубежом. Правда, при этом могут возникнуть какие-то проблемы с визами или с пересечением границ. Так что если вы планируете активные поездки, то вовремя платите налоги и отслеживайте, когда заканчивается действие загранпаспорта.

Кроме того, наступающий год принесет вам удачную коллективную деятельность. Вы с легкостью найдете общий язык со своими коллегами или деловыми партнерами, и это позитивно скажется на результатах. Поэтому успешная реализация нескольких проектов позволит вам либо получить новую должность, либо приобрести дорогостоящую вещь, о которой вы давно мечтали. К тому же вы обзаведетесь надежными друзьями.

РЫБЫ. Рыбам в 2015 году Овца может добавить нерационального упрямства. Не исключено, что вместо того, чтобы сделать из вас окончательного конформиста, она превратит вас в перфекциониста, и вы станете стремиться к идеалу там, где можно отпустить ситуацию и плыть по течению. Не создавайте себе ненужных проблем, забот в наступающем году и так будет предостаточно: особого внимания, скорее всего, потребуют родственники как старшего, так и младшего поколения.

Кроме того, назревают перемены в деловой сфере вашего существования. Если вы готовы взять на себя дополнительную ответственность или какие-то непривычные для вас обязательства, то вам придется не только чему-то учиться, но и налаживать новые связи. Если же вас не устраивает ваша работа и вы не хотите, чтобы обязанностей стало больше, вы, вероятно, поменяете место профессиональной деятельности на что-то менее хлопотное, а на досуге займетесь тем, что вы уже очень давно откладываете из-за вечной занятости.

Астролог Надежда ПОПОВА, Passion.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.