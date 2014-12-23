Падение российского рубля, которое наиболее активно проявило себя в «черный вторник», привело к ряду достаточно неожиданных последствий. Причем если есть последствия откровенного негативного характера - ускорение инфляции, повышение банковских кредитных ставок после поднятия Центробанком ключевой ставки до 17%, то обнаружились и такие, которые к разряду откровенно негативных вряд ли можно отнести (это, конечно, смотря с какого бока смотреть).

Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на topwar.ru.

Одно из последствий проседания российской национальной валюты связано, например, с заявлением председателя Федерации мигрантов России Мухаммада Амина Маджумдера. МАДЖУМДЕР, явно обеспокоенный ситуацией, заявил, что из России начался массовый отток мигрантов. Наибольшее число уезжающий мигрантов – представители государств Средней Азии (в первую очередь - Таджикистан, Узбекистан, Киргизия).

Информационное агентство «Интерфакс» приводит слова главы ФМР Мухаммада Амина Маджумдера:

«Да, мигранты покидают Россию. Сегодня планируют уезжать после нового года более 25% мигрантов и перевести свою деятельность в другие страны».

Информацию о том, что начинается массовый исход мигрантов из России, подтверждает глава общественной структуры «Таджикские трудовые мигранты России» Каромат ШАРИПОВ.

И Маджумдер, и Шарипов заявляют, что одна из главных причин отъезда гастарбайтеров из России связана с ослаблением рубля. В качестве еще одной из причин называется введение экзамена на знание русского языка, который будет обходиться трудовым мигрантам в 30 тысяч рублей. Мол, 30 тысяч рублей для начинающего трудовую деятельность мигранта в России - заоблачные средства, а «у него дома еще и долларовые кредиты, которые нужно оплачивать». То есть ситуация, если верить главам мигрантских ассоциаций, выглядит так: когда курс рубля по отношению к доллару был в два раза выше – было легко переводить заработанные средства в американскую валюту и пересылать их на Родину, теперь же «и язык учи», и «больше рублей на конвертацию трать». Нет, мол, так дело не пойдет – адаптироваться к российской ментальной и экономической среде мы – трудовые иммигранты – не желаем. Поищем-ка себе другую «гавань» для трудовой деятельности. Открывай двери, Европа! Открывай двери, Китай! Ага, открыли...

Исходя из заявлений руководства мигрантскими клубами России, имеем следующую картину: ФМС России, контролирующие органы и центральные власти буквально голову ломали над тем, как же «оптимизировать» поток трудовых мигрантов, как отсеять миллионы тех, кто не готов ни налоги платить, ни в социокультурную среду Российской Федерации интегрироваться, а тут, выходит, что ослабление рубля преподносит такой подарок. Ни один даже самый «лобастый» эксперт не мог предположить, что среднестатистический трудовой мигрант (а тем паче нелегал) в конечном итоге испугается не ФМС и правоохранительных структур, не российских законов, а снижения курса рубля…

При этом снижение рублевого курса явило и сущность так называемой трудовой иммиграции (наличия гастарбайтеров в стране). По домам и даже по другим странам собрались разъезжаться те, на кого нередко уповал российский кабинет министров. Это ведь те самые гастарбайтеры, которые, по заявлениям российского кабмина, должны были «подставлять плечо российской экономике», строя дома, укладывая асфальт, выпекая лаваш, выращивая яблоки и огурцы… Мол, наши-то русские совсем работать не хотят – давайте, мол, еще миллиона 2-3 гастарбайтеров в страну запустим, и они как возьмут, как поднимут российскую экономику в заоблачные выси роста ВВП. И вот теперь «во всей красе» проявила себя правительственная надежда на «дешевую рабочую силу». Эта сила решила: негоже «так себя не любить», чтобы платить за экзамен по русскому языку, и вообще – надо «валить» из России, так как здесь становится не так «жирно и вкусно», как раньше. И вот эти СЭРы и ПЭРы («спасители экономики российской» и «подниматели экономики российской») засобирались – стали паковать тюки и сумки, чтобы сказать России если не «прощай», то уж как минимум «до свиданья».

Ситуация напоминает обычную житейскую, когда у вполне обеспеченного человека за годы появляются многочисленные друзья (по крайней мере, он думает, что друзья), знакомые, объявляются дальние родственники, чтобы «погостить». Но как только у этого человека возникают финансовые трудности, так число «закадычных друзей», в том числе и тех, на которых он рассчитывал, резко сокращается. Дескать, «будут бабки – зови!», а пока мы поедем дружить с другими…

Ну, что тут скажешь – удивляться, собственно говоря, нечему, ведь живем же в век победившего капитализма – каждый крутится, как может. Но только в России почему-то до сих пор в общественном сознании большинства людей сидят мысли о «дружбе народов» и, бог весть, каких еще глупостях. Дружба народов и все сопутствующее, теперь уже точно понятно, закончилась ровно тогда, когда над бывшим постсоветским пространством замаячил призрак того самого капитализма. А была ли эта «дружба» вообще?.. Или друг человека – это в первую очередь не другой человек, а только собака, которая не предаст тебя ни больным, ни бедным…

Так чего же больше в оттоке мигрантов из России: минусов или плюсов? Вопрос философский. Если главный минус – разбитые надежды кабмина РФ в плане привлечения трудовых мигрантов-«спасителей», то главный плюс – реальное протрезвление не только власти (хочется на это надеяться), но и самих россиян. Ведь теперь абсолютно ясно, что нашу экономику кроме нас самим нам никто не поможет строить. Никто! Абсолютно ясно и то, что рабочие места нужно создавать не для «СЭРов» и «ПЭРов», а для самих россиян – людей, которые в неменьшей степени пострадали от падения рубля, но людей, которые готовы честно работать в своей стране, а не искать временных тепленьких мест за бугром до лучших времен. Это поистине уникальный шанс - переориентировать экономику на внутренние потенциалы, внутренние потребности. И такой шанс предоставил стране именно изрядно подешевевший рубль.

Еще один плюс – это колоссальный удар по коррупции, ведь теперь у тех, кто крышевал сотни тысяч нелегалов, из-под носа уходит гигантский рынок торговли справками, разрешениями, квотами и т.д. Это миллиарды рублей, которые при адекватных ситуации мерах правительства могут пойти не в карман местному князьку, а в региональные и федеральный бюджеты. И если российские власти не готовы воспользоваться таким шансом – тем, что само подсказывает выход из ситуации, то это можно будет считать грандиозным провалом системы управления. Эффективным менеджерам пора уже задуматься о том, на кого же все-таки делать ставку в России.

ZRPRESS.RU, Владивосток.