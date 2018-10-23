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Пенсионеры сказали, сколько они хотят денег
Россияне «в возрасте» назвали желаемый для жизни доход
В соответствии с данными Исследовательского центра портала SuperJob, в среднем россияне хотят после достижения пенсионного возраста получать 37,3 тыс. руб в месяц. Более 80% опрошенных не намерены жить только лишь на одну пенсию, цитирует «Российская газета» результаты исследования.
Респонденты-мужчины хотели бы получать на пенсии более высокий доход, чем принявшие в опросе женщины — разница в желаемом доходе составляет чуть более 3 тыс. руб. (38,9 и 35,8 тыс. руб. соответственно). Дифференциация в желаемом уровне дохода также видна и по возрастному признаку — так, молодежь до 24 лет готова жить на пенсии с доходом в 31 тыс. руб, а граждане старше 45 — с доходом в 39,2 тыс. руб. На самые высокие доходы после достижения пенсионного возраста рассчитывают программисты — 42 тыс. руб. На чуть меньшую сумму согласны юристы — 41,2 тыс. руб. и специалисты по рекламе — 40,6 тыс. руб.
В целом, лишь 16% участников опроса заявили. что они планируют жить только на государственную пенсию. Большая часть намерена получать средств и из других источников дохода. Так, 29% россиян заявили, что основным источником дохода для них будет работа и подработка, еще 19% рассчитывают на личные сбережения. 23% респондентов затруднились с ответом.
За два года с предыдущего подобного опроса запросы россиян по доходу после достижения пенсии выросли. В 2016 году средней желаемой суммой дохода в пенсионном возрасте стали 35,2 тыс. руб.
В конце сентября Госдума ратифицировала Конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения, в соответствии с которой минимальный размер пенсии должен составлять не менее 40% от ранее получаемого дохода гражданина.
В соответствии с исследованием Сбербанка, средняя зарплата работающих пенсионеров в России составляет около 32 тыс руб. (30 тыс. у женщин и 37 тыс. у мужчин). С учетом пенсий, средний размер дохода у работающих пенсионеров оказывается 46 тыс. руб. По данным Росстата на 1 января 2018 года, в России было 9,669 млн работающих пенсионеров — 22,2% от всех пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда России на тот момент.
Вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в июле, комментируя эффект пенсионной реформы, заявил, что к 2024 году величина средней пенссии в России должна увеличиться на 35% и составить 20 тыс. руб.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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