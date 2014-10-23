В разгар кризиса власти очень хотят быть добрыми за чужой счет

Хорошо быть хорошим! Добрым и щедрым. Несмотря на все передряги и санкции. Тут даже что-то от Христа, согласитесь, который пятью хлебами и двумя рыбами пять тыщ народа накормил. И мы до сих пор восхищаемся его безграничной любовью к нам, хроническим грешникам. И как замечательно, что и у нас полно людей, в том числе и самого высокого полета, которые так и норовят продолжить славные и чудесные дела Спасителя.

Например, депутаты нашей всенародно избранной Государственной думы РФ. Не отстает от них и правительство во главе с опытным и, кто бы сомневался, компетентным премьером. И совершенно зря вы скривились. Блага для народа так и сыпятся сверху, а вы ухмыляетесь. Не надо быть неблагодарными, друзья. Наши верховные власти заботливо штампуют правильные решения, как кирпичи счастья, которыми вымощена дорога в…

Ой, о чем это я? Да, о том, что депутаты наши и даже, казалось бы, премьер вовсе не кудесники и чудеса Божьи для них закрыты. Тогда откуда, напрашивается вопрос, все эти чудеса земные? Точнее, за чей счет? Давайте разберемся в убийственной сути «правильных решений».

Ну скажите, разве неправильно подарить трудящимся месяц отпуска? Конечно правильно! Человек должен восстановиться и забыться – тут и месяца не хватит. Вот только о том, что в России почитай самые длинные в мире отпуска – это как-то никого напрячься не заставило. Вот и разъезжают по миру месяцами миллионы наших соотечественников, дивясь тому, как за бугром хорошо, красиво все и чистенько, а вот у нас… И часто невдомек нашему человеку, защищенному со всех сторон суровыми, но справедливыми законами о труде, что все это заграничное великолепие создают люди, которым законодательство разрешает отдыхать в лучшем случае одну-две недели в год, а то и вовсе оставляет сей интимный вопрос на усмотрение взаимной договоренности работодателей, профсоюзов и работников.

Но и месяца отдыха нам мало, совершенно правильно посчитали слуги народа. И подарили россиянам еще полмесяца отдыха в январе и еще неделю с гаком в мае. Как же не дать отдохнуть измученному жесточайшим экономическим кризисом и подлыми западными санкциями народу!

Или вот еще давняя история, но тоже ставшая архиактуальной в наше кризисное время. Мы гордо заявляем миру, что, несмотря на неурядицы, безработных у нас больше не становится. Иностранные аналитики чешут затылки, дескать, как это может быть? А очень просто – попробуй сократи сотрудника, если дела твоей компании (заметим, далеко не всегда по вине конкретного предприятия) резко пошли вниз. Сокращение персонала по всем правилам – пять месяцев оплачивать труд увольняемого! - бесповоротно утопит компанию, которая, сжавшись на время кризиса, могла бы вновь встать на ноги. Ан нет. Что мы - дикий Запад (Восток, Юг, Север) какой! Тут мы тоже приняли совершенно правильное решение – защищать человека труда до последнего рубля в кассе предприятия.

Или возьмем давнюю историю с так называемыми дальневосточными и северными коэффициентами. Советское наследие в 90-х годах было совершенно правильно решено оставить. А как же? Люди-то должны получать компенсацию за проживание в суровых условиях. Правда, сверить это «правильное решение» хотя бы со здравым смыслом никто не решился. Но в 90-е с дальневосточных надбавок соцплатежи не взимали, нынче – обложили. В итоге средняя зарплата работающего приморца со всеми положенными накрутками превысила 30 тыс. руб., а зарплата москвича, без надбавок, заметьте, уже перешагнула 50 тыс.

Ну ладно бы эти решения из далеких 90-х. Совсем недавно мудрая власть приняла очередное «правильное решение» и приказала всем предприятиям Дальнего Востока оплачивать своим сотрудникам перелеты в отпуска на запад.

Тут смущает даже не исключительная нелепость и чудовищная несправедливость такого «правильного решения», а то, что человек, который дал отмашку – судя по подписи под документом некто Дмитрий МЕДВЕДЕВ, - задумался над его истинным смыслом лишь после того, как к нему прорвалась бизнес-омбудсмен из далекого Приморья Марина ШЕМИЛИНА. «Золотой Рог» писал об этой диковинной истории в одном из октябрьских номеров.

Еще пример. Уже долго и упорно в стране борются с торговлей алкоголем и табаком, вкупе с повышением акцизов для производителей, что я лично, как обыватель, поддерживал всеми ногами и руками. Ведь суперправильное решение – загнать зло под прилавки! А вот как человек, в какой-то степени разбирающийся в экономике, просил журналистов газеты писать материалы о возможных последствиях таких шагов. Не знаю точно, как там с потреблением всех этих ядов, но экономика сей проблемы предвещала катастрофу. Так оно и вышло. Вся торговля в российской глубинке по итогам жесткого алко-сигаретного геноцида накрылась медным тазом. Или вновь ушла в подполье, а и без того символические бюджеты районов вовсе получили на одну дыру больше. И главное, самое время выбрали. Какой там кризис! Мы же цивилизованная и экономически развитая страна.

Или вот новость последних недель. Накинулись депутаты Госдумы от фракции КПРФ на уполномоченного по правам предпринимателей Бориса ТИТОВА. Тот позволил себе усомниться в правильности очередного готовящегося решения. На этот раз касающегося предоставления жилья молодежи. Этот ставленник олигархов и прочих упырей, назвал, видите ли, госпрограмму обеспечения молодежи жильем «антисоциальной» и «антиэкономической».

А может, он прав, что это кирпичик в ту самую дорогу, которую мы поминали в начале. И даже не в бюджетных миллиардах дело на эту неслабую программу. Но, подарив, по сути, жилье, мы лишим нашу молодежь стимула «рвать и метать», строить карьеру. Для многих такая халява (и это когда старики задыхаются в бараках) станет сигналом о том, что больше не надо усердно трудиться, изобретать, творить. Хата есть – на жрачку денег как-нибудь наскребу! А нам нужна другая молодежь. Особенно сейчас.

Да, согласен, что на рынке недвижимости у нас творится нечто дикое. Но почти все юные европейцы и американцы снимают жилье и мечтают о своих домах. А потом впрягаются в почти пожизненную ипотеку. И работают, работают…

Вспоминаю свои студенческие годы. Я ни в коем случае не хочу сгребать всех под одну гребенку, но тренд был на лицо: практически все однокурсники, живущие в общежитии, к 3-4 курсу уже работали, тогда как большинство юношей из городских семей о трудоустройстве начинали думать лишь после диплома. Мы, общаговские, тогда им, чего уж там, частенько завидовали. Но верили: заработаем все сами…

Между тем щедрость за чужой счет не прекращается. Читаю на днях новое «правильное предложение» – заставить бизнес оплачивать своим работникам часть расходов на фитнес. Простите, я один смотрю телевизор, читаю газеты и ленты информагентств? В стране жесточайший экономический кризис, а тут – даже не ГТО, а фитнес! Вещь, знаю, не дешевая. И если госкорпорациям (с монопольными тарифами) и прочим чиновничьим структурам на эти расходы плевать, то что делать мелким предпринимателям? Они все еще пытаются выжить просто в жутких условиях, мечутся между кризисом, налогами и Уголовным кодексом…

А работникам-курильщикам, которые гробят свое здоровье и два-три рабочих часа за день, дымя на крылечке, тоже фитнес оплачивать? А почему не наоборот - разрешить бизнесу лишать курильщиков, как очевидных бездельников, части заработка. На западе так поступают во многих компаниях. И, заметьте, в рамках закона.

Повторюсь: хорошо быть хорошим! Добрым и щедрым. Несмотря на все передряги и санкции. Добавим, и неконтролируемую коррупцию. А значит, можно подольше оставаться мудрым депутатом или эффективным премьером. Ведь это же все за чужой счет. За счет того самого бизнеса, который у нас, конечно, далеко не святой, но который, по сути дела, единственный богатырь, кто может вытащить страну из провала. Если, конечно, снять с него все разрастающееся проклятие правильных решений власти.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор «ЗР». Газета «Золотой Рог», Владивосток.