Студенты блеснут интеллектом

В нашем городе пройдет фестиваль по интеллектуальным играм среди студентов и школьников.

Как рассказали организаторы, в рамках фестиваля проводится сразу два турнира - турнир по брейн-рингу и по игре "Что? Где? Когда?". В каждом районе города проводятся отборочные игры на двоих, на четверых и на шестерых, лучшие команды выйдут в финал, где поборются за звание чемпиона.

Фестиваль проводится при поддержке Интеллектуальных клубов, бизнесменов и предпринимателей, администрации и вузов города. Стоит отметить, что в прошлом году в играх приняли участие 28 школ города и более 150 учащихся, пять вузов и 320 студентов.