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Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов

23 Сентября 2016, 17:34 | В России

Попробуйте догадаться, сколько сайтов в Северной Корее! Тысяча? Две тысячи? Пятьсот? Нет, все намного, намного, намного хуже, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Коммунистический режим Северной Кореи всегда славился своей открытостью, доступностью и искренностью... где-то в параллельной Вселенной. В нашем же реальном мире все, что можно в той стране засекретить, засекречено. Даже такая пустяковая информация, как список всех северокорейских сайтов, всячески охранялась от чужих глаз.

В итоге свет на Корею пролила недавняя информационная утечка. Эксперты с гиковских сайтов (таких как Gizmodo) проанализировали попавшие в их честные руки документы и разнесли на весь мир сенсацию: у Северной Кореи всего… 28 сайтов. Двадцать восемь доменов. Это даже не курам, а блохам на смех.

К тому моменту, когда список доменных имен стал доступен общественности, многие из перечисленных в нем сайтов закрылись. И все же там есть чем полюбоваться. Ниже на картинке любимый новостной ресурс северокорейцев:

В Северной Корее не более 20 тысяч человек имеют доступ к Интернету, что просто мизер для 25-миллионной страны. И все-таки для этих избранных уже создана своя социальная сеть. Среди 28 сайтов нашлись кулинарные, туристические и даже - о чудо - официальная страница местного кинофестиваля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: КНДР  домен  ким чен ын  сайт  интернет 






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Комментарии

  • Макс10:38, 24.09.2016#

    А какая разница что там в СК? Вы про Россию, про наши сайты давайте. Про рунет.

  • Второй фронт10:48, 24.09.2016#

    Во первых, кто породил этого урода, правильно эсэсэсэрь, второе , чья идеология , правильно коммунистическая, и третье, теперь посмейтесь над своей убогостью, недалеко ушли с нашим ким влад путом.

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