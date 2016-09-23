Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
Попробуйте догадаться, сколько сайтов в Северной Корее! Тысяча? Две тысячи? Пятьсот? Нет, все намного, намного, намного хуже, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Коммунистический режим Северной Кореи всегда славился своей открытостью, доступностью и искренностью... где-то в параллельной Вселенной. В нашем же реальном мире все, что можно в той стране засекретить, засекречено. Даже такая пустяковая информация, как список всех северокорейских сайтов, всячески охранялась от чужих глаз.
В итоге свет на Корею пролила недавняя информационная утечка. Эксперты с гиковских сайтов (таких как Gizmodo) проанализировали попавшие в их честные руки документы и разнесли на весь мир сенсацию: у Северной Кореи всего… 28 сайтов. Двадцать восемь доменов. Это даже не курам, а блохам на смех.
К тому моменту, когда список доменных имен стал доступен общественности, многие из перечисленных в нем сайтов закрылись. И все же там есть чем полюбоваться. Ниже на картинке любимый новостной ресурс северокорейцев:
В Северной Корее не более 20 тысяч человек имеют доступ к Интернету, что просто мизер для 25-миллионной страны. И все-таки для этих избранных уже создана своя социальная сеть. Среди 28 сайтов нашлись кулинарные, туристические и даже - о чудо - официальная страница местного кинофестиваля.
Новости тематики
Новости раздела
- Для людей с синдромом Дауна запускают программу профориентации
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Коммуналка опять подорожает
- Женщины-заключенные будут проживать с детьми
- ФСБ будет расшифровывать весь интернет-трафик россиян
- Почти 300 тысяч пенсионеров останутся без разовой выплаты в 5 тысяч рублей
- Путин сократил более 160 тысяч сотрудников МВД
- В России хотят упразднить ФСБ
- Работающих пенсионеров "обломят" с индексацией пенсий
- Экс-сотрудница Минобороны Евгения Васильева сменила скамью подсудимых на студенческую
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
А какая разница что там в СК? Вы про Россию, про наши сайты давайте. Про рунет.