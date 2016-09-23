Женщины-заключенные будут проживать с детьми

В правительстве состоялось заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Ольги Голодец, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Главной темой стало положение беременных и женщин с маленькими детьми в местах лишения свободы. Накануне заседания зампред Совета при правительстве Юлия Басова рассказала корреспонденту «Известий» Анастасии Кучеренко, что к 2021 году во всех колониях и СИЗО появятся дома ребенка, где женщины смогут жить со своими детьми до трех лет. Совет также будет настаивать на повышении зарплат медперсонала исправительных учреждений.





— Какова сейчас ситуация с положением беременных и женщин с маленькими детьми в местах лишения свободы? Что изменилось с тех пор, как совет начал заниматься их проблемами?

— Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере поднял этот вопрос два года назад. Наша задача состояла не столько в том, чтобы облегчить жизнь этим женщинам, сколько в том, чтобы позаботиться о детях, потому что они оказываются в местах лишения свободы с самого рождения. В первую очередь необходимо было обеспечить условия, чтобы дети рождались здоровыми и получали надлежащий уход. Во-вторых, мы хотели дать возможность матерям проживать совместно с детьми после родов и до трех лет (дети старше трех лет направляются в детские дома - "Известия"). Когда мы начали заниматься этой темой, совместное проживание почти не практиковалось, а сейчас уже 20% малышей находятся вместе со своими мамами.

За два года ситуация кардинально улучшилась. ФСИН провела за это время огромную работу. Для беременных и женщин с детьми в СИЗО выделили отдельные камеры, исходя из стандарта 8 кв. м на человека, изменили нормы питания. Речь идет о 61 СИЗО, где по состоянию на 1 августа 2016 года находилось 104 беременных и 64 женщины с детьми.

Но самое, на мой взгляд, важное — совет добился утверждения «дорожной карты» ФСИН, согласно которой за 5 лет то есть к 2021 году во всех федеральных учреждениях - колониях и СИЗО — должно быть обеспечено совместное проживание женщин с детьми до трех лет.

— Что планируется обсудить на заседании совета?

— На заседании 20 сентября будем рассматривать результаты инспекций колоний и СИЗО, которые посетили члены совета, обсуждать какие сдвиги произошли или не произошли за первые месяцы реализации “дорожной карты”. Документ уже действует, и теперь предстоит написать план его исполнения для каждого исправительного учреждения, а задача совета, контролировать, как эти планы будут выполняться.

В целом мы довольны тем, как ФСИН относится к решению имеющихся проблем, но работы еще много. Например, необходимо внести изменения в действующий закон об основах общественного контроля, чтобы у членов общественных наблюдательных комиссий появилось законное право посещать не только СИЗО и колонии, но и дома ребенка при них.

— В «дорожной карте» говорится, что к 2021 году в 100% исправительных учреждений и СИЗО должны быть построены дома ребенка. Как они будут работать?

— Во ФСИН долго думали, как организовать совместное проживание женщин с детьми в колониях. Ведь спустя 3 месяца после рождения, когда заканчивается декретный отпуск, им надо снова выходить на работу. А кто-то должен в это время присматривать за детьми. Поэтому ФСИН принял решение организовать на территории колоний дома ребенка, где есть педиатр, воспитатели, которые ухаживают и заботятся о детях днем. В России сейчас 13 женских исправительных колоний, куда направляются беременные и женщины с детьми, в каждой из них есть дом ребенка. По состоянию на конец августа 2016 году там проживали 643 ребенка. По сути, это такие круглосуточные детские сады, где мамы могут периодически навещать своих детей. Но в будущем все пожелавшие этого мамы смогут жить совместно с детьми, а днем, пока они работают, за малышами, как и сейчас, будет присматривать персонал домов ребенка.

Были недавно в женской колонии под Владимиром. Там очень хороший дом ребенка. Для детей созданы прекрасные условия, все очень ярко и красиво, как в обычном детском садике. Детишки очень ухоженные, все разговаривают в полтора года и ходят, никакого отставания в развитии нет. Там же в доме ребенка проживают мамы с детьми. Их селят в комнаты парами — две мамы, двое детей. Все удобства на этаже — душ, туалет, комната с ванночками для малышей.

— Может ли совместное проживание повлиять на число отказов женщин-заключенных от детей?

— К сожалению, много случаев когда женщина рожает в колонии, но видит ребенка всего один час в день. В итоге она к нему не привыкает, и впоследствии малыш попадает в детский дом.

Поскольку «дорожная карта» только начала действовать, говорить о каких-то кардинальных переменах еще рано. Но мы ожидаем, что будут положительные изменения, особенно, если на следующем этапе с матерями будут работать психологи. Также нужно свести к нулю случаи, когда женщины хотят быть с ребенком только ради облегченных условий проживания.

Не нужно забывать, что все-таки эти женщины осужденные, а значит, совершили какие-то преступления. У некоторых из них уже есть дети, которые находятся в детских домах. Часто это женщины асоциального поведения и у них есть серьезные проблемы с материнской привязанностью. Здесь очень большая ответственность ложится на органы опеки и попечительства, которые должны продумать, каким образом сделать так, чтобы родившие в колониях женщины оставались с детьми и после выхода из мест заключения становились хорошими родителями. Это главная цель работы совета при правительстве по этой теме. Исследования показывают, что если мать находится с ребенком с момента рождения, она к нему быстрее привыкает, материнский инстинкт не угасает, и гораздо больше вероятность, что она останется с малышом, а не начнет снова пить или торговать наркотиками.

— Из «дорожной карты» следует, что большинство детей, рожденных в исправительных учреждениях, появляются на свет с теми или иными отклонениями по здоровью. Какова ситуация на данный момент и как ее планируют исправлять?

По данным последнего отчета ФСИН, всего 11% новорожденных здоровы, 23% детей появляются на свет с хроническими заболеваниями, а 1% рождаются инвалидами. Если посмотреть на статистику этого года, то за первое полугодие 2016 г. из 186 новорожденных ни один не болеет туберкулезом или ВИЧ-инфекцией, хотя 27 матерей были ВИЧ-инфицированы. Это говорит о том, что на дородовом этапе женщинам оказывают квалифицированную помощь и не допускают передачи инфекции от матери плоду.

Такая ситуация со здоровьем детей обусловлена отношением женщин, которые попадают в места лишения свободы, к своему здоровью, их образом жизни. Совместное проживание с детьми для таких женщин - по сути, единственный шанс на ресоциализацию в будущем. Ведь для многих рождение ребенка означает появление смысла в жизни.

— Давайте поговорим о медицинском обеспечении женщин в колониях. В своих отчетах о поездках в колонии вы упоминали случаи, когда клиники за пределами исправительного учреждения отказывали женщинам в медпомощи по полису ОМС на основании того, что они находятся в заключении. Вообще насколько это законно?

— Это абсолютно незаконно. В прошлом году было поручение Минздраву совместно со ФСИНом проработать этот вопрос. В местах лишения свободы женщины могут получить далеко не весь объем медицинской помощи, иногда их приходится под конвоем вывозить на лечение за пределы колоний. Основная проблема медобслуживания в исправительных учреждениях заключается в том, что на местах нет врачей определенных специальностей. Женщину привозят в больницу, а там начинаются конфликты из-за ОМС. Для решения этой проблемы в прошлом году было разработано типовое соглашение между органами здравоохранения региона и территориальными органами уголовно-исполнительной системы. Суть этих соглашений в том, что местный департамент здравоохранения обязан обеспечивать медпомощь заключенным, осужденным и подозреваемым, то есть либо врачи-специалисты с определенной периодичностью сами приезжают в места лишения свободы и обследуют заключенных на месте, либо осуществляется госпитализация в стационары. И это работает. Но это, скажем так, временное решение проблемы. В частности, мы будем рекомендовать постепенно внедрять обязательное и добровольное медицинское страхование в уголовно-исправительную систему. Будем также поднимать вопрос о необходимости повышения оплаты труда медперсонала, работающего в уголовно-исправительных учреждениях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.