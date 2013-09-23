Госнадзор за парусниками и яхтами введен по решению правительства России

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о государственном надзоре за спортивными парусными судами, прогулочными судами и маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.



Как отмечает пресс-служба кабмина, это постановление позволит повысить эффективность деятельности организаций по классификации и освидетельствованию спортивных парусных судов и маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, и их ответственность за качество освидетельствования.



Документ также позволяет повысить требования к судовладельцам за исправное техническое состояние таких судов, добавили в пресс-службе, пишет РИА "Новости".





