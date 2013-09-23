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Госнадзор за парусниками и яхтами введен по решению правительства России
Как отмечает пресс-служба кабмина, это постановление позволит повысить эффективность деятельности организаций по классификации и освидетельствованию спортивных парусных судов и маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, и их ответственность за качество освидетельствования.
Документ также позволяет повысить требования к судовладельцам за исправное техническое состояние таких судов, добавили в пресс-службе, пишет РИА "Новости".
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Опять подорожание ТО и регистрация каждого тазика. . . . . . :((