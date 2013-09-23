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Введение налога на недвижимость отложили до 2020 года
Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении проект закона, предусматривающий определение налоговой базы по налогу на имущество в отношении объектов недвижимости исходя из их кадастровой стоимости.
В настоящее время налоговой базой является среднегодовая остаточная стоимость объекта налогообложения, сформированная в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета. Законопроект, подготовленный депутатом Сергеем Катасоновым (ЛДПР), вносит изменения в главу 30 Налогового кодекса России, сообщает РИА Новости.
Для объектов, по которым кадастровая стоимость не определена, законопроект предлагает сохранить текущий порядок расчета налоговой базы. В отношении помещений, кадастровая стоимость которых не определена, если определена кадастровая стоимость здания, где они расположены, предлагается определять кадастровую стоимость как стоимость здания, умноженную на долю площади помещения в общей площади здания (за минусом площади общего имущества).
Устанавливается порядок определения налоговой базы в отношении объектов, находящихся в собственности иностранных организаций, согласно которому налоговая база определяется как кадастровая стоимость объектов налогообложения. Если кадастровая стоимость не определена, то для расчета налоговой базы используется инвентаризационная стоимость. Если она не установлена, то налоговая база принимается равной стоимости объекта, определенной оценщиком в соответствии с законодательством РФ.
Положения проекта закона должны вступить в силу с 1 января 2020 года, а в отношении имущества иностранных организаций — с 1 января 2014 года, пишет BFM.ru.
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