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Законопроект об увеличении сроков военной службы внесен в правительство
"Да, министр обороны подписал все документы, и мы, как и было обещано, вносим этот законопроект в правительство РФ", — сказал Панков РИА Новости.
Ранее сообщалось, что подготовленный законопроект определяет новые предельные возрасты нахождения военнослужащих на военной службе в зависимости от имеющегося офицерского звания: до подполковника, капитана 2 ранга включительно — 50 лет; полковника, капитана 1 ранга — 55 лет; генерал-майора, контр-адмирала, генерал-лейтенанта, вице-адмирала — 60 лет; маршала, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала — 65 лет.
Законопроектом предельный возраст пребывания военнослужащих на военной службе приводится в соответствие с предельным возрастом пребывания на гражданской службе и предельным возрастом пребывания на службе в органах внутренних дел.
Как уточняло ведомство, отдельной статьей законопроекта регламентировано, что до вступления в силу изменений у тех военнослужащих, которые заключали контракты ранее, остается право по их желанию увольняться из Вооруженных сил при достижении предельного возраста нахождения на военной службе, определенного прежними нормативными требованиями, пишет РИА "Новости".
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Мдя. . . . пенсионный фонд трещщщит. . . .