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Законопроект об увеличении сроков военной службы внесен в правительство

23 Июля 2013, 19:46 | В России

Минобороны внесло в правительство РФ законопроект об увеличении предельных возрастов нахождения на военной службе на пять лет, заявил РИА Новости статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

"Да, министр обороны подписал все документы, и мы, как и было обещано, вносим этот законопроект в правительство РФ", — сказал Панков РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подготовленный законопроект определяет новые предельные возрасты нахождения военнослужащих на военной службе в зависимости от имеющегося офицерского звания: до подполковника, капитана 2 ранга включительно — 50 лет; полковника, капитана 1 ранга — 55 лет; генерал-майора, контр-адмирала, генерал-лейтенанта, вице-адмирала — 60 лет; маршала, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала — 65 лет.

Законопроектом предельный возраст пребывания военнослужащих на военной службе приводится в соответствие с предельным возрастом пребывания на гражданской службе и предельным возрастом пребывания на службе в органах внутренних дел.

Как уточняло ведомство, отдельной статьей законопроекта регламентировано, что до вступления в силу изменений у тех военнослужащих, которые заключали контракты ранее, остается право по их желанию увольняться из Вооруженных сил при достижении предельного возраста нахождения на военной службе, определенного прежними нормативными требованиями, пишет РИА "Новости".

 
Автор: РИА "Новости"
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Комментарии

  • Псевдоним20:53, 23.07.2013#

    Мдя. . . . пенсионный фонд трещщщит. . . .

  • Псевдоним21:31, 23.07.2013#

    а я уже пенсионер. . . 40. . .

  • Псевдоним21:31, 23.07.2013#

    спасибо табуреткину. . . (((

  • Шурави21:36, 23.07.2013#

    Надо сделать срок службы для солдат 25 лет!

  • Псевдоним22:15, 23.07.2013#

    А Шурави будет их кормить. , все 25 лет

  • 36222:37, 23.07.2013#

    Срок службы по отдаче долга нужно увеличить до 2-х, а во флоте до 3-х лет. Призыв на срочную на год-бред сивой кобылы, приходят сопляки, через год уходят бараны.

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