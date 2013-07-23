Законопроект об увеличении сроков военной службы внесен в правительство

Минобороны внесло в правительство РФ законопроект об увеличении предельных возрастов нахождения на военной службе на пять лет, заявил РИА Новости статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

"Да, министр обороны подписал все документы, и мы, как и было обещано, вносим этот законопроект в правительство РФ", — сказал Панков РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подготовленный законопроект определяет новые предельные возрасты нахождения военнослужащих на военной службе в зависимости от имеющегося офицерского звания: до подполковника, капитана 2 ранга включительно — 50 лет; полковника, капитана 1 ранга — 55 лет; генерал-майора, контр-адмирала, генерал-лейтенанта, вице-адмирала — 60 лет; маршала, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала — 65 лет.

Законопроектом предельный возраст пребывания военнослужащих на военной службе приводится в соответствие с предельным возрастом пребывания на гражданской службе и предельным возрастом пребывания на службе в органах внутренних дел.

Как уточняло ведомство, отдельной статьей законопроекта регламентировано, что до вступления в силу изменений у тех военнослужащих, которые заключали контракты ранее, остается право по их желанию увольняться из Вооруженных сил при достижении предельного возраста нахождения на военной службе, определенного прежними нормативными требованиями, пишет РИА "Новости".