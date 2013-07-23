Ирина Маслова: Профессия секс-работника в России не просто есть, эта одна из самых массовых профессий в стране

По оценкам Минздрава, в России 2 млн проституток, по оценкам МВД – 1 млн, по подсчетам "Серебряной розы" – не менее 3 млн, плюс 30 млн клиентов.

Количество секс-работников в России превышает число членов партии "Единая Россия" — на сегодня их численность оценивается специалистами примерно в 2 млн человек. Однако все эти миллионы граждан бесправны и подвергаются регулярному насилию, причем не столько со стороны клиентов, сколько со стороны сотрудников полиции.

Очередным доказательством бесправия секс-работников стал недавний отказ Минюста в регистрации некоммерческого партнерства "Серебряная роза", которое своей целью декларировало защиту своих членов от произвола полиции и преступников. На следующей неделе юристы "Серебряной розы" собираются подавать иск в Адмиралтейский федеральный суд Санкт-Петербурга, где попытаются обжаловать этот отказ.

"Нам отказали, ссылаясь на государственный классификатор профессий, где не указана профессия работника секс-индустрии. Кроме того, чиновники Минюста почему-то укоряют нас в разжигании расовой, национальной или религиозной розни – это было вторым мотивом для отказа. Разумеется, оба аргумента чиновников не выдерживают критики – профессия секс-работника в России не просто есть, эта одна из самых массовых профессий в стране. Что касается разжигания розни, то это просто глупость какая-то – наоборот, это наших девочек дискриминируют и унижают", — рассказала "Росбалту" председатель некоммерческого партнерства секс работников и их сторонников "Серебряная роза" Ирина Маслова.

По словам Масловой, регистрация партнерства не легализует проституцию, а декриминализирует ее. Бывшая учительница русского языка и литературы, отработавшая 5 лет в фонде "Гуманитарное действие", утверждает, что в нелегальном статусе проституток заинтересованы прежде всего полицейские, поэтому МВД всегда будет давать отрицательный ответ на проекты даже не легализации, а лишь декриминализации проституции.

"Парадоксальная ситуация: полицейские делают контрольную закупку, т.е. официально занимаются сексом с проститутками, не платят за это, а потом тащат всех девочек в участок, обыскивают, оскорбляют, пишут лживые рапорта по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которой "занятие проституцией влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей". А потом судья выносит решение о штрафе. Я разговаривала с нашими судьями, спрашивала – вы понимаете, что не имея другой профессии, девочка будет отдавать штраф, снимая очередного клиента. Получается, государство выступает сутенером, толкает девочек на панель, чтобы взять с них денег. Некоторые судьи соглашались с этим и даже отказывались привлекать девчонок, просто выносили предупрждение", — утверждает Ирина Маслова.

Также она говорит о том, что в Петербург вернулась практика т.н. "субботников" – когда проститутки бесплатно обслуживают сотрудников полиции и их друзей. По мнению Масловой, эта ситуация возможна только потому, что проститутки абсолютно беззащитны.

"Каждый день наши девочки рассказывают мне о том, как очередной полицейский отобрал у них выручку или заставил обслужить бесплатно. Уличных обирают ежедневно, по 500-1000 рублей минимум. Хозяева борделей платят участковым много больше – от 35 тыс. рублей в месяц. Если таких борделей на участке несколько, неплохая кормушка получается. Но это еще не самое страшное – страшно, когда девчонок калечат и даже убивают. Перед каждым крупным международным мероприятием в любом городе России начинаются зачистки – во Владивостоке такая зачистка закончилась убийством двух женщин, в Петербурге перед ПЭФ девушек мучили, заперев на сутки в железном сейфе. А изнасилование проститутки вообще не считается в России преступлением – к примеру, мы целый год добивались от УМВД по Выборгскому району возбуждения уголовного дела по фактам чудовищного насилия в отношении девушки, которая приехала в Петербург из Средней Азии. Девушку избивали и мучили несколько дней, она еле выжила, но сначала, когда она смогла сбежать, ее не приняли в больнице, а потом отказались принять заявление в полиции. Разве это нормальное отношение к человеку?" — удивляется глава "Серебряной розы".

Проекты легализации проституции, тексты которых были опубликованы за последние несколько лет, правозащитников не устраивают. Последний такой проект, внесенный в Госдуму карликовой партией "Правое дело", легализовывал проституцию лишь при соблюдении борделями определенных условий. Например, все соседи в доме, где располагается бордель, должны дать свое письменное согласие на его деятельность. Кроме того, проект предусматривал регулярные визиты пожарных, работников Роспотребнадзора, членов потребительских организаций, включая общественные, и, конечно, полицейских в бордели с целью проверки соблюдения санитарных, противопожарных и иных норм.

"Не нужно легализовывать секс-индустрию, достаточно ее декриминализировать. Наказывать нужно только за насилие – если заниматься проституцией заставляют, если издеваются и обирают. А добровольное занятие сексом между взрослыми людьми никого не должно волновать. С какой стати государство лезет в постель к своим гражданам, вместо того, чтобы защищать их права? По оценкам Минздрава, в России 2 млн проституток, по оценкам МВД – 1 млн, по нашим подсчетам – не менее 3 млн, плюс 30 млн клиентов. Все эти люди живут вокруг нас, они должны иметь такие же права, но пока государство совершенно сознательно дискриминирует их всех. На следующей неделе мы подадим иск к Минюсту, чтобы заставить государство вспомнить об этих трех миллионах своих граждан. Мы хотим, чтобы государство соблюдало свою Конституцию, где написано, что "каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов". Работники секс-индустрии имеют право на защиту, и мы добьемся соблюдения их прав", — заявила Ирина Маслова "Росбалту".

Заметим, что утверждения Масловой подтверждаются судебной практикой – российские суды охотно преследуют проституток в административном порядке, но почти не наказывают организаторов борделей. Больше того, даже похищение и продажа людей в сексуальное рабство не наказывается в России строго.

Только недавно Следственный комитет РФ сообщил о необычайно гуманном наказании, которой вынес суд в Хабаровском крае сутенерам, продавшим в рабство 51 человека, включая детей. Следствие установило, что 23 женщины были проданы в Турецкую Республику Северного Кипра, 10 женщин — в КНР, одна — в Израиль, 13 — в Кипр и Грецию, четыре девушки — в Республику Корея. В результате этой деятельности сутенеры получили сотни тысяч долларов прибыли, искалечили судьбы десятков людей. Однако, согласно решению суда, обвиняемые были отпущены на свободу, получив наказание в виде семи лет лишения свободы условно. Аналогичные примеры наблюдаются во всех российских регионах – наказание по статье 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) почти всегда является условным, хотя состав статьи предполагает принуждение и насилие.

Зато административное наказание проституток является одним из самых излюбленных способов в региональных УВД показать хорошую статистику работы. Вопрос, кто в такой ситуации выглядит более аморально, государство или проститутки, можно считать риторическим.

Евгений Зубарев, ИА "Росбалт".