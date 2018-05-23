Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Учителей школ с помощью существующей системы оплаты труда обманывают и обкрадывают
Дальний Восток не исключение - педагоги просят вернуть систему оплаты, существовавшую… с 1920 года
Зарплаты школьных учителей до сих пор недотягивают до средних по регионам, как требовал еще семь лет назад Владимир Путин, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В некоторых случаях зарплаты по регионам различаются в разы. Как отмечается в докладе экспертного центра Конфедерации труда России и профсоюза «Учитель», который сегодня рассматривали на заседании президентского СПЧ, система расчетов учительских зарплат сейчас крайне непрозрачна.
Как сообщает сайт BFM.Ru, региональное финансирование школ произвольно, как и распределение денег внутри школ, а основную часть зарплаты педагогам часто начисляют за допнагрузку. Учитель из-за такой схемы не понимает, сколько в итоге он должен получить в конце месяца за свою работу, и де-факто является объектом для нарушений и манипуляций.
Доклад заканчивается рекомендацией: вернуться к понятию платы учителю по базовой ставке — 18 часов в неделю, как это было с 1920-х годов прошлого века, говорит сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий:
Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза «Учитель»:
«Это все приводит к тому, что говорить о каком-то хотя бы элементарном равенстве, об элементарной справедливости в нынешней системе оплаты труда вообще нельзя. Доклад кончается рекомендацией. Прежде всего, нужно вернуться к понятию базовая ставка — 18 часов, за которую учитель и получает. Как это было, начиная, по-моему, с 1920-х годов прошлого века. Вот именно эта базовая ставка без всяких доплат: не сельских, не дальневосточных должна быть не меньше, чем два минимальных размера оплаты труда по региону. Выясняется, что это не такие большие деньги. Меньше 10% от всего нынешнего бюджета на образование нужно для того, чтобы принципиально изменить ситуацию, чтобы не вынуждать учителей перерабатывать, чтобы за 18 часов учитель получал зарплату, кстати, опять-таки это подсчитано в докладе, среднюю по региону».
Эксперт отметил, что ни министр просвещения, ни министр труда на заседание СПЧ не пришли. Впрочем, доклад они все равно получат. Его отправят в оба министерства. Педагоги надеются, что их судьбой заинтересуются представители разных ветвей власти и внесут системные изменения в соответствующие законы.
Новости тематики
- Учителей школ с помощью существующей системы оплаты труда обманывают и обкрадывают
- Выпускникам российских школ советуют штурмовать столицы
- "Эти знания наполняли голову, как чердак"
- Торопись не спеша!
- Реклама уходит в интернет-мобайл
- Российское образование заставляет школьников сочувствовать фашистам
- Российских детей поделили на два сорта
- Счетная палата: без репетитора сдать ЕГЭ практически невозможно
- Планы по резкому ужесточению ЕГЭ вызвали протесты
- Ответы в ЕГЭ часто не соответствуют содержанию школьных учебников
Новости раздела
- Учителей школ с помощью существующей системы оплаты труда обманывают и обкрадывают
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей
- Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
- Выпускникам российских школ советуют штурмовать столицы
- Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
- "Эти знания наполняли голову, как чердак"
- "Дети - это не моя тема"
- Бизнес-гороскоп: Ракам лучше ползать без спешки
- Заявление в ЗАГС можно будет подавать за год до свадьбы
- Промсвязьбанк подарил музею кинокамеру, запечатлевшую прилет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- На Владивосток обрушатся ливень и штормовой ветер
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Экономика России готовится к новому удару
- Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
- В Хабаровском крае "Агроэнерго" задолжало более 350 работникам свыше 24 млн рублей
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида