Учителей школ с помощью существующей системы оплаты труда обманывают и обкрадывают

Дальний Восток не исключение - педагоги просят вернуть систему оплаты, существовавшую… с 1920 года

Зарплаты школьных учителей до сих пор недотягивают до средних по регионам, как требовал еще семь лет назад Владимир Путин, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В некоторых случаях зарплаты по регионам различаются в разы. Как отмечается в докладе экспертного центра Конфедерации труда России и профсоюза «Учитель», который сегодня рассматривали на заседании президентского СПЧ, система расчетов учительских зарплат сейчас крайне непрозрачна.

Как сообщает сайт BFM.Ru, региональное финансирование школ произвольно, как и распределение денег внутри школ, а основную часть зарплаты педагогам часто начисляют за допнагрузку. Учитель из-за такой схемы не понимает, сколько в итоге он должен получить в конце месяца за свою работу, и де-факто является объектом для нарушений и манипуляций.

Доклад заканчивается рекомендацией: вернуться к понятию платы учителю по базовой ставке — 18 часов в неделю, как это было с 1920-х годов прошлого века, говорит сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий:

Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза «Учитель»:

«Это все приводит к тому, что говорить о каком-то хотя бы элементарном равенстве, об элементарной справедливости в нынешней системе оплаты труда вообще нельзя. Доклад кончается рекомендацией. Прежде всего, нужно вернуться к понятию базовая ставка — 18 часов, за которую учитель и получает. Как это было, начиная, по-моему, с 1920-х годов прошлого века. Вот именно эта базовая ставка без всяких доплат: не сельских, не дальневосточных должна быть не меньше, чем два минимальных размера оплаты труда по региону. Выясняется, что это не такие большие деньги. Меньше 10% от всего нынешнего бюджета на образование нужно для того, чтобы принципиально изменить ситуацию, чтобы не вынуждать учителей перерабатывать, чтобы за 18 часов учитель получал зарплату, кстати, опять-таки это подсчитано в докладе, среднюю по региону».

Эксперт отметил, что ни министр просвещения, ни министр труда на заседание СПЧ не пришли. Впрочем, доклад они все равно получат. Его отправят в оба министерства. Педагоги надеются, что их судьбой заинтересуются представители разных ветвей власти и внесут системные изменения в соответствующие законы.