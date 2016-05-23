Нетрезвых водителей накажут жестче, чем планировалось

Государственная Дума России приняла поправки в КоАП, в рамках которых предполагается введение новых мер наказания в отношении водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ъ».

Отмечается, что власти планируют не только бороться с пьяными за рулем, но и несколько усилить дисциплину нарушителей. Так, для того, чтобы забрать свое авто со штрафстоянки ГИБДД, нарушителю, севшему за руль в нетрезвом виде, предстоит внести залог в размере 30 тысяч рублей.

В данный момент если водитель отказывается от проверки на состояние алкогольного опьянения или он пьян, его отстраняют от управления транспортным средством. Материалы по этому делу идут прямиком в суд. Автомобиль же нарушителя отправляется на штрафстоянку или передается в руки родственников, у которых имеются права. Также этот человек должен быть вписан в полис ОСАГО. Но при этом нетрезвый водитель вновь может сесть за руль, несколько отъехав от места его остановки инспектором ГАИ.

После внесения поправок, автомобиль нарушителя будет отправляться на штрафстоянку в любом случае. Для того, чтобы забрать авто, водителю или его представителю предстоит заплатить 30 тысяч рублей. После этого, при предъявлении квитанции в полиции, нарушитель получит разрешение на то, чтобы забрать свое авто. Стоимость эвакуации машины будет оплачиваться водителем отдельно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.