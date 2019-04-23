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Бизнес-гороскоп: Тельцам стоит на работе пошевелить рогами

23 Апреля 2019, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля

ОВЕН. В целом неделя стабильна в финансовом плане. Однако не обольщайтесь и не гоняйтесь за дорогими техническими новинками и гаджетами. Это подорвет ваш бюджет.

ТЕЛЕЦ. В понедельник желательно разобраться с накопившимися бумагами, все отчеты лучше сделать до среды. Четверг - удачный день для переговоров, проведения рекламных компаний и заключения контрактов.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе возможна дополнительная прибыль, а ближайшее финансовое будущее представляется весьма перспективным. К тому же ваш любимый человек возьмет часть расходов на себя.

РАК. Особого беспокойства финансовый вопрос у вас не вызывает. Вас ждет даже дополнительная прибыль и выгодное профессиональное предложение. В субботу не откажите себе в удовольствии, приобретите что-нибудь новенькое.

ЛЕВ. В первой половине недели возможно финансовое затишье и конфликты на работе. Постарайтесь сглаживать острые углы. В выходные будут удачными приобретения и покупки, начиная от хозяйственных мелочей до предметов гардероба.

ДЕВА. Неделя связана с многочисленными совещаниями, переговорами, оформлением деловых бумаг и документов. Постарайтесь бережно расходовать деньги и не залезать в долги. В среду и пятницу нежелательно совершать покупки: радости они вам не доставят, а кошелек изрядно опустошат.

ВЕСЫ. В финансовой сфере самый неудачный день недели - это понедельник. Также будьте осторожны в пятницу, берегите свой кошелек и не ведитесь на звонки мошенников якобы из банка. Пятница может порадовать вас новыми денежными поступлениями.

СКОРПИОН. Ваша активность и энергичность будет способствовать возникновению полезных и выгодных деловых связей. Вас ждет солидная прибыль. Но даже при большой рабочей нагрузке, вам нужно проявить внимание и заботу по отношению к близким людям.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вероятны денежные поступления. Середина недели может быть ознаменована появлением дополнительного источника дохода. Вам сейчас везет в делах.

ВОДОЛЕЙ. Ваше материальное благосостояние значительно улучшится, если вы не будете лениться и пытаться увиливать от работы. Наведите порядок в документации. И не опаздывайте на важные деловые встречи.

РЫБЫ. В среду вероятны позитивные изменения на службе, которые будут связаны с улучшением финансового положения. В субботу не стоит проявлять излишнюю расточительность, даже на подарки близким людям. Они этого не оценят, а вы изрядно потратитесь.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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