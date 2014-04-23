В России появится "наследственный договор"

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий новый правовой институт, так называемый наследственный договор. С его помощью авторы проекта взялись защитить пожилых владельцев квартир, позволив им оставаться собственником квартиры до конца жизни и определив, что приобретатель квартиры или иного определенного в документе имущества получает его в собственность только после смерти владельца, пишет «РГ».

Согласно законопроекту, приобретатель будет обязан уплачивать за квартиру ренту, соотнесенную с величиной прожиточного минимума в данном регионе, и обеспечивать текущие потребности владельца квартиры в питании, лекарствах, одежде, уходе. Хотя и сейчас в гражданском праве уже прописаны нормы института ренты, направленные на защиту прав получателей ренты. По статье 583 Гражданского кодекса одна сторона договора ренты (как правило, пенсионер) передает в собственность другой стороне (плательщику ренты) свое имущество.

«Плательщик ренты обязуется периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме. Для пожилых людей «иной формой», кроме денег, могут быть, например, продукты, лекарства, услуги по обеспечению хозяйственных нужд или медицинскому уходу», - объясняет адвокат Петр ДОМБРОВИЦКИЙ. Он обращает внимание на то, что в случае, когда под выплату ренты передается недвижимость, статья 584 ГК РФ требует обязательной государственной регистрации договора ренты. Это защищает человека, отдающего квартиру по договору ренты, от злоупотреблений плательщика ренты.

Рента бывает двух видов: постоянная и пожизненная. Постоянную ренту могут получать и физические лица, и некоммерческие организации. Право на получение постоянной ренты может быть унаследовано, уступлено или получено в порядке правопреемства (п. 2 статьи 589 ГК РФ). А вот получателем пожизненной ренты может быть только физическое лицо. Пожизненная рента не переходит по наследству, и по Гражданскому кодексу (статья 596) обязательства по ее выплате прекращаются со смертью получателя ренты. Петр Домбровицкий акцентирует внимание плательщиков ренты на статье 600 ГК РФ. Она устанавливает, что гибель или повреждение переданного имущества отнюдь не освобождают плательщика от обязательства по выплате пожизненной ренты.

«Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением», - добавляет адвокат Софья РУБАССКАЯ. Правовое регулирование этого вида ренты описано в главе 33 «Рента и пожизненное содержание с иждивением» Гражданского кодекса РФ. Статья 601 ГК РФ устанавливает, что по договору пожизненного содержания получатель ренты всегда передает недвижимость, а п. 2 статьи 246 ГК РФ предусматривает, что он может передать и долю в праве общей собственности на нее.

«Более того, законом допускается установление ренты в пользу нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если в договоре ренты не прописаны другие условия», - уточняет Рубасская. Необходимо помнить: рента - это форма отчуждения имущества. Подписывая договор, получатель ренты передает свое право собственности на квартиру плательщику ренты.

Второе, что надо знать получателю ренты: гарантией соблюдения его прав является право залога на квартиру, которое действует в течение всей его жизни. Плательщик ренты не вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество без предварительного согласия получателя ренты, разъясняет адвокат Мурад КАХРИМАНОВ. «Обременение рентой недвижимого имущества (п. 1 статьи 586 ГК РФ) и возникновение залога в силу закона для обеспечения рентного обязательства (п. 1 статьи 587 ГК РФ) - это ключевые особенности договоров ренты пожизненного содержания с иждивением».

Несмотря на такие ограничения, закон все-таки предоставляет плательщику ренты как собственнику право распоряжаться недвижимостью. Правда, только с предварительного согласия получателя ренты. Это третье, на что следует обратить внимание получателя ренты, подчеркивает Кахриманов. Плательщик обязан получить, как правило, письменное, нотариально заверенное согласие получателя ренты на совершение сделок с недвижимостью.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.