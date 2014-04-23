Россиянам разрешат защищаться и убивать

В Госдуму был внесен законопроект, призванный расширить права граждан по самообороне и защите собственности. Лицу, незаконно вторгшемуся в чужое жилище, его владелец сможет легально причинить любой вред вплоть до смерти, сообщает сайт Newizv.Ru.

Изменения коснутся статьи 37 УК РФ «Необходимая самооборона». Авторы законопроекта предложили уточнить и расшифровать понятие «общественно опасного посягательства», при котором оборона допустима.

Помимо уточнения уже имеющихся в УК формулировок инициатива содержит и принципиальные новшества. Во-первых, предлагается не считать преступлением «причинение вреда лицу, посягающему на неприкосновенность жилища путем незаконного проникновения в него против воли жильца». Во-вторых, гражданам разрешат устанавливать для защиты своего дома различные технические устройства, способные причинить вред злоумышленнику.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.