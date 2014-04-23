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Россиянам разрешат защищаться и убивать

23 Апреля 2014, 17:02 | В России

В Госдуму был внесен законопроект, призванный расширить права граждан по самообороне и защите собственности. Лицу, незаконно вторгшемуся в чужое жилище, его владелец сможет легально причинить любой вред вплоть до смерти, сообщает сайт Newizv.Ru.

Изменения коснутся статьи 37 УК РФ «Необходимая самооборона». Авторы законопроекта предложили уточнить и расшифровать понятие «общественно опасного посягательства», при котором оборона допустима.

Помимо уточнения уже имеющихся в УК формулировок инициатива содержит и принципиальные новшества. Во-первых, предлагается не считать преступлением «причинение вреда лицу, посягающему на неприкосновенность жилища путем незаконного проникновения в него против воли жильца». Во-вторых, гражданам разрешат устанавливать для защиты своего дома различные технические устройства, способные причинить вред злоумышленнику.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: оружие  закон  самозащита 



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Комментарии

  • Псевдоним21:48, 24.04.2014#

    давно пора, будут думать, прежде чем лезть в чужой дом или в квартиру, побыстрей пусть принимают закон, вот тогда начнем отстреливать всякую мразь.

  • Псевдоним21:49, 24.04.2014#

    Такой закон не примут! Он не нужен тем, кто все крышует.

  • Гражданин22:36, 30.04.2014#

    Правильно! залез в чужое логово - получай! А то защитишься и тебя еще посадят за то что ты отбивался от грабителей!

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