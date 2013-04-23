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Девам пока лучше не заводить новых связей

23 Апреля 2013, 10:57 | В России

Гороскоп с 22 по 28 апреля

Овен. В первой половине недели звезды советуют Овнам быть осмотрительнее при работе с техникой и механизмами: возрастает вероятность аварий и получения мелких травм. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с ростом доходов. Это хорошее время для совершенствования своего профессионального мастерства.

Телец. У Тельцов в первой половине недели могут возникнуть разногласия в работе с деловыми партнерами. Также это время нестабильности у тех, кто занимается обслуживанием клиентов. Вторая половина недели складывается успешно для планирования, а также работы в составе трудового коллектива.

Близнецы. У Близнецов в первой половине недели могут возникнуть разногласия в работе с коллегами. Также в это время не исключены частые сбои в работе с компьютерной техникой. Вторая половина недели увеличивает ваши шансы на карьерное продвижение. Могут улучшиться отношения с начальством.

Рак. Раков в первой половине недели ждет неблагоприятное время для творческой активности и публикации резюме. Шансы найти интересную работу в этот период невелики. Вторая половина недели благоприятна для обмена опытом и профессионального обучения. Может состояться успешная деловая поездка.

Лев. У Львов в первой половине недели могут возникнуть трудности в профессиональном обучении. Это не лучшее время для служебных командировок. Вторая половина недели может быть связана с некоторыми изменениями в трудовом коллективе. Скорее всего, ваше положение на работе лишь укрепится.

Дева. Девам в первой половине недели рекомендуется сосредоточить усилия на сохранении существующих деловых связей и не торопиться обзаводиться новыми знакомствами. Вторая половина недели благоприятна для проведения переговоров и работы с клиентами.

Весы. Успех Весов на этой неделе будет зависеть от умения подстраиваться под внешние обстоятельства. В первой половине недели стоит быть готовыми к тому, что могут быть нарушены партнерские обязательства. Вторая половина недели располагает к изобретательскому и инженерно-техническому труду.

Скорпион. У Скорпионов в первой половине недели возрастает вероятность конфликта в трудовом коллективе. Воздержитесь от критики в адрес коллег: в противном случае вы можете спровоцировать напряжение в отношениях. Вторая половина недели благоприятна для работников сферы услуг.

Стрелец. Стрельцам в первой половине недели не рекомендуется работать без соответствующего оформления трудового договора. Нужно быть уверенными в том, что ваш труд будет в полной мере оплачен. Вторая половина недели складывается успешно для восстановления доброжелательных отношений с коллегами.

Козерог. У Козерогов, работающих в офисе, первая половина недели может быть связана с некоторыми неудобствами на рабочем месте. Возможно, вам придется занять другое рабочее место или же трудиться в помещении, где проходят ремонтные работы. Вторая половина недели благоприятствует представителям творческих профессий и тем, кто имеет отношение к торговле.

Водолей. У Водолеев, чья работа связана с частыми поездками и оформлением документов, первая половина недели может быть связана с осложнениями. Это не лучшее время для подачи докладных записок начальству. Вторая половина недели складывается успешно для тех, кто работает в сфере недвижимости, строительства и коммунальных услуг.

Рыбы. У Рыб на этой неделе могут возрасти доходы, но при этом увеличиться и расходы. В первой половине недели воздержитесь от принятия финансовых решений. Вторая половина недели может ускорить обороты в торговле и в посреднической деятельности. Удачно сложится учеба, пишет Goroskops.Com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: гороскоп  прогноз 



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