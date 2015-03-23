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В России летние каникулы хотят сократить на один месяц

23 Марта 2015, 17:36 | В России

Минобрнауки решило не обращать внимание на жалобы о чудовищной загруженности российских школьников, зато мгновенно среагировало на предложение еще более ужесточить режим обучения в школах страны. Минобрнауки сообщает о «многочисленных обращениях родителей», которые жалуются на продолжительность летних школьных каникул, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС. Ведомство рассматривает возможность сокращения трехмесячного отдыха детей.

Об этом рассказала, как передает ТАСС, директор департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Анастасия Зырянова. «Мы получаем массу писем от родителей: почему наши дети за три месяца забывают все, что они проходили в учебном году», - отмечает она.

Для решения данного вопроса в Московском городском педагогическом университете проводились исследования, по данным которых «ни в российской, ни в постсоветской школе таких продолжительных каникул не было».

Раньше существовала пятая трудовая четверть. Когда в 80-е годы трудовое воспитание из школ ушло, трехмесячные каникулы остались. «На сегодняшний день наши школьники имеют самые продолжительные в мире каникулы. Правильно это или неправильно? Здесь нам нужны методические рекомендации ученых, для того чтобы мы могли принимать здравые управленческие решения, чтобы каждая организация могла выстраивать свою траекторию с учетом имеющихся исследований», - подвела итог Анастасия Зырянова.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: школы  дети  отдых  образование 



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Комментарии

  • эд12:42, 24.03.2015#

    значить так обучали если забыли

  • йцуасч12:56, 24.03.2015#

    оставте детей в покое они весь год ждут летних каникул

  • степа12:53, 24.03.2015#

    Дык вчера 23 марта Министр от образования сказал что подумали и решили не сокращать.

  • Gf12:53, 24.03.2015#

    Пока пидороссы будут у власти, дети наши будут безграмотны .

  • Паха12:55, 24.03.2015#

    Вас уважаемые родители не понять, то загруженность адская, дети не отдахают, то каникулы длинные. . . "ты, Пяточок, сам знаешь чего хочешь?"

  • Зима13:35, 24.03.2015#

    Родители, стыдно своих "грамотеев" - выпускников по интернету наблюдать? Отберите плейстейшены, проверяйте уроки, заставляйте читать книги.

  • Псевдоним14:11, 24.03.2015#

    Я так скажу что элементарная лажа в отношении огромного количества обращений родителей Так всегда поступают чиновники, чтобы показать свою значимость. История нас учит смотреть в прошлое , как надо что то внедрить , посадить, рас стрелять, так сразу же обращаются к голословным утверждениям , что народ возмущен!!!

  • Псевдоним00:21, 25.03.2015#

    Я СЧИТАЮ, ЧТО РОДИТЕЛИ НЕ УСПЕВАЮТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ! ОДИН МЕСЯЦ К ОДНОЙ БАБУШКЕ НА ДАЧУ, ДРУГОЙ МЕСЯЦ КО ВТОРОЙ! А ТРЕТИЙ КУДА?В ШКОЛУУУУУУУУУ! ПУСТЬ ОНА ОТВЕЧАЕТ ЗА МОЕГО РЕБЁНКА!!!! ПОЧЕМУ??? А Я НЕ ПРИДУМАЛ(А) КУДА ЕГО ДЕВАТЬ НА АВГУСТ, , , . . .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј00:32, 25.03.2015#

    РАНЬШЕ РОДИТЕЛИ ДИКТОВАЛИ УЧИТЕЛЯМ СВОИ УСЛОВИЯ, А ТЕПЕРЬ ДО ВЕРХОВ ДОШЛИ. МОЖЕТ ПОРА ВЕСТИ ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЧТОБЫ ОСТУДИТЬ ИХ ПЫЛ????

  • УЧИТЕЛЬ01:09, 25.03.2015#

    А КАК НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ? КАК ВЫ УЧИЛИСЬ? МОЖЕТ СТОИТ РОДИТЕЛЯМ ЗАНЯТЬСЯ САМООБРАЗОВАНИЕМ, ЧТОБЫ ТРЕБОВАТЬ С РЕБЁНКА? ХОТЯ УЖЕ ПОЗДНО. ТАК ДАЙТЕ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЩЁ ПОБАЛДЕТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЗЯТЬ ЛОПАТУ, БРАТЬ БОЛЬШЕ , А КИДАТЬ ДАЛЬШЕ!!! А ПОКА ЛЕТИТ ПУСТЬ ОТДЫХАЕТ!!!!

  • Псевдоним03:01, 14.04.2015#

    Идиотизм.

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