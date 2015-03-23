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В России летние каникулы хотят сократить на один месяц
Минобрнауки решило не обращать внимание на жалобы о чудовищной загруженности российских школьников, зато мгновенно среагировало на предложение еще более ужесточить режим обучения в школах страны. Минобрнауки сообщает о «многочисленных обращениях родителей», которые жалуются на продолжительность летних школьных каникул, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС. Ведомство рассматривает возможность сокращения трехмесячного отдыха детей.
Об этом рассказала, как передает ТАСС, директор департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Анастасия Зырянова. «Мы получаем массу писем от родителей: почему наши дети за три месяца забывают все, что они проходили в учебном году», - отмечает она.
Для решения данного вопроса в Московском городском педагогическом университете проводились исследования, по данным которых «ни в российской, ни в постсоветской школе таких продолжительных каникул не было».
Раньше существовала пятая трудовая четверть. Когда в 80-е годы трудовое воспитание из школ ушло, трехмесячные каникулы остались. «На сегодняшний день наши школьники имеют самые продолжительные в мире каникулы. Правильно это или неправильно? Здесь нам нужны методические рекомендации ученых, для того чтобы мы могли принимать здравые управленческие решения, чтобы каждая организация могла выстраивать свою траекторию с учетом имеющихся исследований», - подвела итог Анастасия Зырянова.
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Комментарии
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Псевдоним14:11, 24.03.2015#
Я так скажу что элементарная лажа в отношении огромного количества обращений родителей Так всегда поступают чиновники, чтобы показать свою значимость. История нас учит смотреть в прошлое , как надо что то внедрить , посадить, рас стрелять, так сразу же обращаются к голословным утверждениям , что народ возмущен!!!
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УЧИТЕЛЬ01:09, 25.03.2015#
А КАК НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ? КАК ВЫ УЧИЛИСЬ? МОЖЕТ СТОИТ РОДИТЕЛЯМ ЗАНЯТЬСЯ САМООБРАЗОВАНИЕМ, ЧТОБЫ ТРЕБОВАТЬ С РЕБЁНКА? ХОТЯ УЖЕ ПОЗДНО. ТАК ДАЙТЕ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЩЁ ПОБАЛДЕТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЗЯТЬ ЛОПАТУ, БРАТЬ БОЛЬШЕ , А КИДАТЬ ДАЛЬШЕ!!! А ПОКА ЛЕТИТ ПУСТЬ ОТДЫХАЕТ!!!!
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значить так обучали если забыли