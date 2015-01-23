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Из-за кризиса россияне стали меньше ходить в кино
Посещаемость кинотеатров в России за 2014 год упала по сравнению с предыдущим годом, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на исследование компании Movie Research.
В прошлом году отечественные кинотеатры продали 190,5 миллионов билетов. Это на 0,2% меньше, чем в 2013 году. Однако падение продаж стало первым с 2002 года.
При этом журнал «Бюллетень кинопрокатчика» зафиксировал рост продаж. Тем не менее, руководитель отдела аналитики издания Андрей Белый отметил, что рост был минимальным с 2004 года.
В 2008 году, когда разразился последний финансовый кризис, показатель продаж увеличился сразу на 20,4%.
Эксперты «Ведомостей» отметили падение продаж билетов с ростом объема выручки. По разным данным, сборы российского проката увеличились на 4,4-4,6%. Это произошло из-за роста средней цены на билет.
Сокращение количества проданных билетов произошло по этой же причине. Так же среди них называют экономический кризис, из-за которого зрители стали экономить на развлечениях, а бизнесмены открывать меньше новых кинотеатров.
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