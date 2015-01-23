В преддверии массового разорения ипотечных заемщиков Конституционный суд разрешил отбирать жилье за долги

Россиян можно лишать жилья в том случае, если оно служило залогом по ипотечному договору. К такому выводу пришел Конституционный суд, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На днях представители Конституционного суда опубликовали определение, в котором разъяснили, как следует понимать федеральный закон "Об ипотеке", сообщает в свою очередь портал "Фонтанка.ру".

Как следует из материалов дела, в Конституционный суд в 2014 году обратился россиянин Антон Хисамутдинов. Мужчина взял ипотеку под залог жилого помещения, но не смог вовремя расплатиться по долгам. В результате его квартиру, которая служила залогом, изъяли по решению суда.

Хисамутдинов посчитал, что данные действия противоречат Конституции, так как нарушают его незыблемое право на жилье. Заявитель попросил отменить статью 5 федерального закона "Об ипотеке", которой руководствовались служители Фемиды.

КС, однако, с доводами Хисамутдинова не согласился. "Предметом залога может быть всякое имущество", – проинформировал суд. Смутившая автора жалобы норма соответствует принципам "свободы собственности и свободы договора". Она дает "свободу владения, пользования и распоряжения имуществом", следовательно, не может быть признана неконституционной, пояснил КС.

"Благодаря данной норме собственник может обеспечивать свои обязательства по гражданско-правовым сделкам за счет принадлежащего ему имущества, в том числе относящегося к объектам недвижимости", - добавил суд.

Таким образом, Хисамутдинову не удалось оспорить ФЗ "Об ипотеке", его жалоба была отклонена.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.