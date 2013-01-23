В МВД предостерегают от размещения в соцсетях фото "малышей-голышей"

Размещение в соцсетях фотографий детей в голом виде может повлечь за собой уголовную ответственность. Об этом заявил, выступая в Госдуме в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта об ужесточении наказания за торговлю детьми, замглавы МВД Игорь Зубов.

"За семейный альбом точно сажать никто не будет. Но если кто-то сфотографирует своего ребенка в порнографическом аспекте и разместит его фото, то это, безусловно, повлечет немедленную уголовную ответственность", — сказал он, передает корреспондент "Росбалта".

Зубов также сообщил, что последние четыре года распространение детской порнографии возросло более чем в 12 раз и только в 2012 году было зарегистрировано 554 таких преступления, пишет ИА "Росбалт".

"По разным оценкам, в глобальной сети работают около 200 тыс. веб-сайтов, предлагающих контент с детской порнографий", — рассказал замминистра.

