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В МВД предостерегают от размещения в соцсетях фото "малышей-голышей"

23 Января 2013, 19:20 | В России

Размещение в соцсетях фотографий детей в голом виде может повлечь за собой уголовную ответственность. Об этом заявил, выступая в Госдуме в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта об ужесточении наказания за торговлю детьми, замглавы МВД Игорь Зубов.

"За семейный альбом точно сажать никто не будет. Но если кто-то сфотографирует своего ребенка в порнографическом аспекте и разместит его фото, то это, безусловно, повлечет немедленную уголовную ответственность", — сказал он, передает корреспондент "Росбалта". 

Зубов также сообщил, что последние четыре года распространение детской порнографии возросло более чем в 12 раз и только в 2012 году было зарегистрировано 554 таких преступления, пишет ИА "Росбалт".

"По разным оценкам, в глобальной сети работают около 200 тыс. веб-сайтов, предлагающих контент с детской порнографий", — рассказал замминистра.
 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: МВД  закон  дети 



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Комментарии

  • Псевдоним22:33, 23.01.2013#

    браво, господа, властвующие в этой стране, где процветает педофилия. . . какое наказание за насилие над ребенком?

  • Псевдоним22:47, 23.01.2013#

    Их по ходу это не касается

  • Псевдоним23:15, 23.01.2013#

    Кто будет определять наличествует ли порнографический аспект или нет и по каким критериям?

  • Псевдоним23:18, 23.01.2013#

    жоскае порна. .

  • Петр23:47, 23.01.2013#

    Сколько депутатов педофилов?

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