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Бедный потребитель: сколько россиян живут в режиме жесткой экономии
В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян
Эксперты РАНХиГС представили анализ потребительского благополучия россиян на основании данных мониторинга социального самочувствия населения. Практически все граждане России сегодня вынуждены экономить, рассказал РБК старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС и один из авторов мониторинга Дмитрий Логинов.
Четыре зоны потребления
По результатам социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года, эксперты разделили население России на четыре группы по критерию потребительского благополучия:
- зона комфорта;
- зона возможных изменений;
- зона риска;
- зона бедности.
В зоне бедности находятся 22% участников опроса, то есть их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания. «Значительная часть людей в зоне бедности вынуждены выбирать - купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства», - сказал Логинов.
В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает крайние сложности, а перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют. Срок использования товаров длительного пользования объективно ограничен, рано или поздно они приходят в негодность, а это означает, что люди будут вынуждены начать экономить на еде или взять кредит, отметил Логинов.
Самая нестабильная группа — это зона возможных изменений. В нее попали граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Например, для части респондентов в этой группе покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть возможность приобрести товары длительного пользования, но они предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшем будущем.
В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян — столько респондентов сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.
Что говорит официальная статистика
Реальные доходы россиян снижались в августе и сентябре 2018 года (на 0,9 и 2,5% к соответствующим периодам прошлого года), однако в октябре, по последним данным Росстата, увеличились на 1,4%.
В третьем квартале 2018 года изменение доходов населения, зарплат и пенсий в реальном выражении составило соответственно 0, 7,2 и 0,4% относительно того же квартала прошлого года. Разрыв в росте доходов и зарплаты, по мнению экспертов РАНХиГС, связан со снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также с увеличением в структуре денежных доходов доли социальных выплат, что связано в том числе с ростом доли лиц старше трудоспособного возраста, получающих пенсию, и уменьшением доли работников трудоспособного возраста.
Численность россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2017 года составила 19,3 млн человек, или 13,2% населения. Майский президентский указ 2018 года поставил перед правительством задачу добиться двукратного снижения бедности к 2024 году. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что действующие меры пока не дают возможности добиться сокращения числа бедных в два раза, поэтому в 2019 году социальный блок правительства представит дополнительные меры по поддержке граждан.
Спрос частично восстановлен
С 2017 года в массовом сознании макроэкономическая ситуация воспринимается как стабильная, и доля респондентов, не опасающихся неблагоприятного внешнего воздействия на личное благополучие, возросла. Негативное влияние экономического кризиса в октябре 2018 года ощутили на 4,5% респондентов меньше, чем в октябре 2015 года, а неуязвимыми для негативных явлений в экономике считают себя на 13,2% респондентов больше, следует из мониторинга.
Рост оптимизма в оценке влияния экономики на положение домохозяйств способствовал тому, что потребительские стратегии россиян усложнились. Если в 2015–2016 годах режим экономии был главной стратегией для всех групп населения, то в настоящее время эксперты отмечают «расширение потребительской активности относительно обеспеченных групп, стремящихся преодолеть психологический и бытовой дискомфорт, вызванный предшествующим снижением потребления».
Однако потребительский спрос восстановился лишь частично, отметили авторы мониторинга. Массовый потребитель по-прежнему является очень чувствительным к цене приобретаемых товаров и услуг. Потребительская активность, определяющая уровень и качество жизни россиян, далека от докризисного периода. «Важная проблема состоит в том, что ближайших явных путей выхода в зону потребительского комфорта для большинства населения пока не просматривается», - сказал Логинов.
Рекорды потребительского кредитования
Адаптация к новой экономической реальности во время кризиса потребовала активизации всех имеющихся ресурсов. «На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного «запаса прочности», дополненного сокращением социального капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования», — отметили авторы мониторинга.
Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе—сентябре 2018 года, по данным Росстата, составила 4,2% и стала минимальной с 2004 года. Снижение возможности сберегать обусловлено в том числе растущей необходимостью платить по кредитам физических лиц.
Более пятой части граждан (21,7%) испытывают трудности с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем, следует из данных мониторинга за октябрь 2018 года. При этом в октябре 2015 года о таких затруднениях говорили 15,7% респондентов.
Значимой проблемой остается и то, что даже при возможности оплачивать услуги, воспринимаемые как необходимые (поступление в вуз, лечение заболеваний в их острой фазе), большая часть населения по-прежнему не может оплатить переквалификацию, дополнительное образование, скрининг здоровья, активный отпуск и т.п. «Возможности накопления ресурсов развития, обновления человеческого потенциала, выхода на желаемые стандарты стиля жизни являются существенно более дефицитными и не доступны значительной части респондентов, даже включенных в зону потребительского комфорта», - заключили эксперты.
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