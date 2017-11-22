В России вещи при пассажире стали ручной кладью

Приморская транспортная разъясняет изменения в Воздушном Кодексе РФ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Осенью 2017 года вступил в законную силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 228-ФЗ, которым внесены изменения в ряд положений Воздушного кодекса Российской Федерации, регламентирующих вопросы перевозки багажа пассажиров воздушным транспортом, рассказали в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуре.

По словам старшего помощника Приморского транспортного прокурора Татьяны ШАЙБЕКОВОЙ, пассажир вправе заключить с перевозчиком договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира, или о невозврате провозной платы.

«Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о возврате провозной платы, должен предусматривать норму бесплатного провоза багажа. В случае заключения такого договора пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при наличии у него багажа сверх нормы бесплатного провоза багажа также провоз этого багажа», - рассказывает Татьяна Шайбекова.

Отметим, что норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна. При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем 10 кг на одного пассажира воздушного судна.

Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы, может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа. В случае заключения такого договора пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при сдаче им багажа также провоз этого багажа.

Перевозчик обязан информировать пассажира воздушного судна об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора воздушной перевозки пассажира.

По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом и при заключении такими пассажирами договоров воздушной перевозки пассажира, предусматривающих норму бесплатного провоза багажа, перевозчик обязан объединить сумму норм бесплатного провоза багажа по весу каждого из пассажиров.

Вес одного места объединенного багажа не должен превышать 30 кг и принимается к перевозке без взимания дополнительной платы. Законом термин «вещи, находящиеся при пассажирах» заменен термином «ручная кладь».

Пассажир воздушного судна имеет право провоза ручной клади в салоне воздушного судна в пределах установленной перевозчиком нормы без дополнительной платы, которая не может быть менее 5 кг на одного пассажира. Если ручная кладь, превышает норму бесплатного провоза, то она сдается в багаж.

В качестве ручной клади сверх установленной перевозчиком нормы, без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить следующие вещи: рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, дамскую сумку, портфель с вложенными в рюкзак, сумку, портфель вещами; букет цветов; верхнюю одежду; детское питание для ребенка на время полета; костюм в портпледе; устройство для переноса ребенка, габариты которых установлены правилами перевозчика, и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна; лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета; костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского сидения; товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых установлены правилами перевозчика.