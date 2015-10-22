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Не болеющим сотрудникам будут давать три дополнительных дня отпуска
Россиян, которые за год ни разу не брали больничный, предлагают поощрять дополнительными днями оплачиваемого отпуска, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Письмо с просьбой рассмотреть такую идею в Минтруда направил член Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, не болеющие сотрудники должны отдыхать как минимум на три дня дольше остальных. Гриб считает, что такая мера может мотивировать россиян вести здоровый образ жизни.
В письме общественник отмечает, что на время болезни сотрудникам полагаются выплаты от работодателя и Федеральной службы страхования, в то время как для здоровых сотрудников никаких бонусов не предусмотрено, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
— Нужно обратить внимание на необходимость принятия мер стимулирования здорового образа жизни. В том числе путем предоставления работодателям налоговых льгот, а также дополнительных дней к отпуску тем работникам, которые не болели в течение года, — пишет Гриб министру труда Максиму Топилину.
Он отмечает, что мера также будет направлена против «недобросовестных работников, которые неправомерно оформляют листы нетрудоспособности».
— Не секрет, что сейчас больничные выдают и не совсем уж больным людям. Многие этим пользуются, чтобы отдохнуть, а не лечиться, — поясняет Гриб свою формулировку.
По его мнению, дополнительные дни отпуска побудят россиян вести здоровый образ жизни.
Отметим, сейчас россияне имеют право на 28 дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска, однако работодатель может дать сотрудникам отдохнуть и подольше. Согласно ч. 2 ст. 116 Трудового кодекса, «работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников». По кодексу, «порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации».
В пресс-службе Минтруда России сообщили, что предложение в ведомство пока не поступило.
— При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке, — уточнили в пресс-службе.
Вице-президент объединения предпринимателей «Опора России» Александр Жарков считает, что вопрос о дополнительных днях отпуска стоит оставить на усмотрение работодателей.
— Как правило, с сотрудников даже не всегда требуют больничный лист, чтобы не заставлять их стоять в очередях за не всегда качественной медициной. Популярно и страхование сотрудников. Если сотрудник попросит три дня к отпуску — думаю, ему пойдут навстречу, ведь важно не фактическое присутствие на месте, а экономический эффект от его деятельности, — рассуждает Жарков.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что экономические стимулы не заставят россиян вести здоровый образ жизни.
— Люди просто будут болеть без больничного. Сейчас и так многие ходят больными на работу, потому что боятся ее потерять. Болезнь на ногах потом переходит в хронические заболевания, эффективность сотрудника заметно снижается, — говорит Саверский.
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заберите свои три дня, дайте нам отдыхать весь отпуск как положено. разрешено 28 дней, а по факту больше чем на 14 дней в негосударственных учреждениях нигде не отпускают, потом, когда -нибудь, может -быть. . .