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Общественная палата РФ поддержала критику проекта о ТОРах

22 Октября 2014, 13:40 | В России

Критика готовящегося законопроекта о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке прозвучала в ходе онлайн-совещания секретаря Общественной палаты РФ Александра БРЕНЧАЛОВА с экспертами из Якутии, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

По мнению Александра Бречалова, весь Дальний Восток должен стать «территорией опережающего развития». По его словам, «предприниматели с Дальнего Востока боятся, что ТОРы в том виде, который предлагается сейчас, - очередной «пшик», который не повлечет за собой форсированное развитие региона, так как не учитывает интересы малого и среднего бизнеса». «Это не мое мнение, - подчеркнул Александр Бречалов, - это позиция профессионального сообщества, бизнесменов. У людей нет ощущения, что ТОРЫ станут реальным драйвером».

В ходе совещания член президиума «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор ООО «Стройинвест» Виталий ГУМЕНЮК из Приморского края рассказал о рисках развития ТОРов для регионального бизнеса. По мнению Виталия Гуменюка, с появлением ТОР дефицитные ресурсы, рабочая сила, доступ к портам, железной дороге, земельным участкам и объектам инфраструктуры могут стать недоступными для малого и среднего бизнеса. Более того, ТОРы не учитывают экономико-географические особенности региона. Так, статистика финансовых результатов отраслей экономики Приморского края, по его мнению, показывает, что рыболовство может конкурировать с промышленным производством по объемам прибыли, а транспорт и связь генерируют в 2,5 раза больше прибыли, чем обрабатывающие производства. «Главным принципом развития дальневосточных территорий должен стать учет опыта местного бизнеса», - заключил эксперт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: стройинвест  тор 



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Комментарии

  • Андрей18:03, 30.10.2014#

    Появление крупных инвесторов в регионе должно не пугать малый бизнес, а наоборот радовать. Крупные игроки же не существует в вакууме! Им нужны подрядчики, поставщики, сервисное обслуживание.

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