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Бизнес-гороскоп на неделю: Водолеям советуют не бросать деньги на ветер
Гороскоп с 22 по 28 сентября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
Овен. Уже в начале недели возможны новые денежные поступления. На работе постарайтесь все продумать и взвесить, прежде чем говорить с коллегами или с начальством. В пятницу вероятны недоразумения во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу.
Телец. Не упустите открывающиеся перед вами новые возможности. Правда, начинать с нуля всегда тяжело. Так что, хорошенько подумайте, прежде чем менять работу. В середине недели ваши заслуги могут поощрить неплохой денежной премией, и призрак финансового кризиса бессильно отступит.
Близнецы. Четверг может принести вам прибыль и похвалу начальства. Вас явно ценят на работе. Однако это и не даст вам расслабиться. Придется тянуть на себе самые сложные задачи и проекты. Но зато с финансами проблем не будет.
Рак. Не стесняйтесь высказывать свои идеи, они быстро найдут практическое применение и могут принести прибыль вашей компании. В среду и четверг постарайтесь не назначать деловых встреч и переговоров, лучше воздержаться и от крупных финансовых операций.
Лев. Материальная сторона вашей жизни будет особенно значима на этой неделе. Так что вам не удастся от нее отмахнуться, надеясь, что кто-то другой купит все необходимое и заплатит по коммунальным счетам и кредитам. Старайтесь не пропускать сроки платежей.
Дева. Возможно улучшение вашего финансового положения. Вам могут вернуть старые долги. На работе обещана приятная и почти дружеская атмосфера. Что позволит вам раскрыть свои таланты и найти друзей и единомышленников среди коллег.
Весы. Понедельник и вторник особенно благоприятны для деловых встреч и сделок. В среду и в четверг лучше крупных покупок не совершать. В бумагах и документах могут оказаться неточности. В пятницу можно ждать зарплату.
Скорпион. Особых финансовых проблем на этой неделе не предвидится. Успешным будет поиск нового источника дохода. В среду или четверг возможны новые финансовые поступления. В выходные отправляйтесь за покупками.
Стрелец. Если вы начнете относиться бережно к тем деньгам, которые у вас уже есть, то отсутствие больших финансовых поступлений вас не сильно огорчит. Нужно откладывать, а не тратить.
Козерог. На этой неделе у вас появится шанс найти пути и возможность достичь поставленной цели и заработать деньги с минимальными усилиями. Однако не стоит расслабляться и надеяться, что достаточно лишь показывать видимость работы.
Водолей. Если вы не будете бросать деньги на ветер, то вашей финансовой стабильности практически ничего не угрожает. Вторник благоприятен для заключения сделок и подписания договоров. В выходные не дайте втянуть себя в авантюрную историю с признаками аферы.
Рыбы. Неделя в финансовом плане особых опасений не внушает. Однако долги и проценты по кредиту или ипотеке нужно платить вовремя. Среда и четверг будут удачны для деловых переговоров или поиска новой работы. В выходные есть риск потратить лишнее на развлечения.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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