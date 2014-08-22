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На Едином портале "Госуслуги" введен упрощенный порядок регистрации пользователей

22 Августа 2014, 16:03 | В России

В Приморье только в июле этого года через портал «Госуслуги» жители края направили 8600 заявок на получение загранпаспорта. Об этом сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций.

По словам специалистов департамента, приморцы также могут получить услуги в электронном виде в сфере образования, записи актов гражданского состояния, градостроительства, социальной защиты, транспорта, земельных и имущественных отношений.

Кроме того, в этом году на Едином портале «Госуслуг» введен упрощенный порядок регистрации пользователей. Теперь воспользоваться услугами можно сразу после онлайн-регистрации с помощью мобильного телефона или электронной почты.

Отметим, глава правительства Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий поручил максимально упростить процедуру оформления общегражданских и заграничных паспортов с помощью портала госуслуг.

«Количество обращений – огромное. И, чтобы уменьшить очереди в различные наши многофункциональные центры, другие точки, сэкономить время людей, необходимо сократить количество очных посещений», - подчеркнул премьер-министр РФ.

По словам Дмитрия Медведева, это возможно сделать с помощью распространения предварительной электронной записи, сокращения числа документов, которые нужно представить об оплате онлайн госпошлин, и возможности загрузить фотографию через единый портал госуслуг. А после этого получить паспорт путем платной курьерской доставки.

Напомним, работу по переводу услуг в электронный вид и по созданию «электронного правительства» курирует глава края Владимир Миклушевский.

«Мы должны избавиться от очередей в ФМС, ГИБДД, поликлиники и другие государственные и муниципальные учреждения - это вчерашний день. Люди не должны ходить по инстанциям», - отметил Владимир Миклушевский.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: портал  госуслуги  регистрация 



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