Минтруд России разработал новый вид обязательного социального страхования

Минтруда России представило доработанный пакет законопроектов о введении нового вида обязательного социального страхования – на случай утраты заработка вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя.



Необходимость разработки этих документов вызвана тем, что в случае банкротства компании задолженность по зарплате работников нередко остается непогашенной, что вызывает социальные конфликты, передает право.ру.



Страховые выплаты предлагается производить в виде единовременной выплаты в размере задолженности по заработной плате за период, не превышающий три последних календарных месяца, предшествующих месяцу вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения.



Законопроектом предусматривается, что на получение выплат будут иметь право работники, чей страховой стаж составляет не менее шести месяцев, пишет ИА "Росбалт".

