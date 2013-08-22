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Минтруд России разработал новый вид обязательного социального страхования
Минтруда России представило доработанный пакет законопроектов о введении нового вида обязательного социального страхования – на случай утраты заработка вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя.
Необходимость разработки этих документов вызвана тем, что в случае банкротства компании задолженность по зарплате работников нередко остается непогашенной, что вызывает социальные конфликты, передает право.ру.
Страховые выплаты предлагается производить в виде единовременной выплаты в размере задолженности по заработной плате за период, не превышающий три последних календарных месяца, предшествующих месяцу вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения.
Законопроектом предусматривается, что на получение выплат будут иметь право работники, чей страховой стаж составляет не менее шести месяцев, пишет ИА "Росбалт".
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Комментарии
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Читающий09:40, 23.08.2013#
"Страховые выплаты предлагается производить в виде единовременной выплаты в размере задолженности по заработной плате за период, не превышающий три последних календарных месяца, предшествующих месяцу вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения. "Читай по строчкам.
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