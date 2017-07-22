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В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Минфин рассчитывает в ближайшее время принять закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, одним из принципиальных является вопрос о возможности включать плату за страховку в платежку за услуги ЖКХ.
Законопроект о страховании жилья от ЧС, пишет ТАСС, Госдума приняла в первом чтении более двух лет назад – в феврале 2015 года. Правительство вернулось к обсуждению законопроекта после поручения президента о развитии добровольного страхования имущества граждан. «Надеюсь, что поручение президента позволит нам преодолеть существующие разногласия. (...) Считается, что мы своими мерами, которые предполагают возможность включить в "жировку" отдельную строчку (оплаты за страховку – Прим. ред.) – что в Москве, например, по факту уже и так делается, – мы как-то ущемляем интересы граждан. Я не очень понимаю, как. Я надеюсь, что наши оппоненты, прочитав поручение президента, с нами согласятся», – сказал Моисеев.
Он подчеркнул, что это один из принципиальных вопросов. «Без этого, конечно, никакого охвата (граждан страхованием – Прим. ред.), о котором президент нам дал указание, не получится», – сказал он. Поправки ко второму чтению законопроекта Минфин рассчитывает подготовить в течение августа, отметил Моисеев.
Напомним, президент РФ 5 июля поручил правительству и Центробанку до 1 марта 2018 года принять меры по повышению заинтересованности страховщиков и граждан в более широком использовании добровольного страхования, в том числе страхования имущества от утраты в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Кроме того, президент считает необходимым обеспечить доступность такого страхования для граждан, включая малообеспеченных, проживающих на территориях повышенного риска.
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Еще один побор, опять кому то не хватает на бентли.