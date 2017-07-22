Дач в России больше не будет

20 июля Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. В силу он вступит с 1 января 2019 года, так что у россиян будет время подготовиться, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Что изменится с вступлением в силу закона?

Дач больше не будет

Само понятие «дачное товарищество» перестанет существовать, останутся только садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические товарищества. В садоводческих товариществах можно строить жилые дома, предназначенные для постоянного проживания. В огороднических можно только выращивать овощи и фрукты, а также возводить временные хозяйственные постройки.

Взносы уменьшат

Устанавливаются два вида взносов: целевые и членские, вступительные взносы отменяются. Взносы могут вноситься только безналичным путем.

Прописка в товариществах

В настоящее время прописаться в жилом доме, построенном на участке, можно только по решению суда. Новый закон позволяет регистрироваться в жилых домах, возведенных на «шести сотках» без каких-либо препятствий.

Садовый жилой дом

Упрощается процедура перевода садового дома в жилой и обратно. «Садовый дом» по закону – это здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

Как вступать в садоводческие товарищества

Законом определяются основания и порядок принятия в члены товарищества, их права и обязанности, а также основания прекращения членства; права и обязанности председателя товарищества, правления товарищества и ревизионной комиссии.

Общая территория и имущество

Имущество общего пользования, созданное или приобретенное после вступления закона в силу, принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам земельных участков пропорционально площади этих участков.

Общая территория – общая долевая собственность, которая не подлежит банкротству или изъятию.

Вода без лицензии. Пока

Документом в закон «О недрах» вводится статья, в которой закреплены нормы добычи подземных вод садоводческими и огородническими некоммерческими хозяйствами. До 1 января 2020 года хозяйства смогут делать это без получения лицензии на пользование недрами. Предусматривается упрощенный порядок лицензирования скважин для централизованного водоснабжения граждан, осуществляющих ведение садоводства и огородничества.