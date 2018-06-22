Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет

Министр Силуанов анонсировал индексацию пенсий в следующем году лишь на несколько процентов, которые будут съедены инфляцией

В 2019 году пенсии в России будут проиндексированы на семь процентов. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании в Госдуме, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам российского министра, задача правительства в следующем году увеличить пенсию в среднем на тысячу рублей. При этом он подчеркнул, что это существенный рост выше инфляции, как и поручал в посланиях президент России Владимир Путин.

Силуанов также добавил, что до этого пенсии в России индексировались на уровне инфляции предыдущего года. В этом году инфляция ожидается на уровне трех процентов.

Вице-премьер РФ выразил мнение, что в следующем году средний размер пенсии в России составит около 14 тысяч рублей.

Путаницу в ситуацию внесли несколько высокопоставленных чиновников, которые комментирую параметры ожидаемой пенсионной реформы, начали давать часто взаимоисключающие данные. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова в телеинтервью сообщила, что пенсии в 2019 году будут увеличены на 12 тысяч рублей в год. То есть, повышение, по ее словам, должно составить 1000 руб. в месяц. Министр же финансов Антон Силуанов «ограничил» повышение пенсий лишь 7%, значительная часть которых будет съедена инфляцией.