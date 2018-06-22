www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.79 р. 100 JPY: 57.68 р.
EUR: 73.69 р. 10 CNY: 98.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Страхование
Распечатать

Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет

22 Июня 2018, 12:25 | В России

Министр Силуанов анонсировал индексацию пенсий в следующем году лишь на несколько процентов, которые будут съедены инфляцией

В 2019 году пенсии в России будут проиндексированы на семь процентов. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании в Госдуме, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам российского министра, задача правительства в следующем году увеличить пенсию в среднем на тысячу рублей. При этом он подчеркнул, что это существенный рост выше инфляции, как и поручал в посланиях президент России Владимир Путин.

Силуанов также добавил, что до этого пенсии в России индексировались на уровне инфляции предыдущего года. В этом году инфляция ожидается на уровне трех процентов.

Вице-премьер РФ выразил мнение, что в следующем году средний размер пенсии в России составит около 14 тысяч рублей.

Путаницу в ситуацию внесли несколько высокопоставленных чиновников, которые комментирую параметры ожидаемой пенсионной реформы, начали давать часто взаимоисключающие данные. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова в телеинтервью сообщила, что пенсии в 2019 году будут увеличены на 12 тысяч рублей в год. То есть, повышение, по ее словам, должно составить 1000 руб. в месяц. Министр же финансов Антон Силуанов «ограничил» повышение пенсий лишь 7%, значительная часть которых будет съедена инфляцией.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: реформа  минфин  голикова  индексация  министр  силуанов  пенсия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru