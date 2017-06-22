Путин поддержал учеников в их нежелании мыть полы в классах

Президент РФ Владимир Путин считает, что школьники не должны мыть полы в учебных учреждениях, сообщил сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава государства при этом подчеркнул, что в школы необходимо вернуть творческий труд.

По словам главы государства, полы должны мыть люди, которые деньги получают, а детей надо привлекать к творческому труду, заявил российский лидер во время встречи с учителями в Кремле.

За счет детей нельзя решать вопросы экономии денежных средств, считает президент и вспомнил, что в юности в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвертого разряда.