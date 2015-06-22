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Работодатели оплатят молодоженам "медовый месяц"

22 Июня 2015, 14:42 | В России

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга внесут в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей оплачивать отпуск молодоженам, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Согласно документу, молодоженам предлагается добавить дополнительные 10 дней к оплачиваемому отпуску. Данный оплачиваемый отпуск может быть использован работником, в том числе по частям, в течение 30 календарных дней со дня заключения брака.

По мнению региональных парламентариев, дополнительные дни отдыха могут стать для молодежи еще одним стимулом для создания ячейки общества, что благотворно повлияет на рождаемость и на демографическую ситуацию, сообщают “Известия”.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: работодатель  работа  госдума  демография  отдых  отпуск  семья  депутаты 



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Комментарии

  • Zade17:39, 22.06.2015#

    П. . . ц, а день зачатия не нужно работодателю оплачивать.

  • Псевдоним12:24, 23.06.2015#

    нужно. причем день зачатия молодоженов

  • Псевдоним18:09, 22.06.2015#

    Скоро некому и некогда будет работать. В России и так одни праздники и выходные. Поэтому мы так и живем. А не пробовали работать без выходных ?

  • 11118:23, 22.06.2015#

    А я рада была бы такому подарку от работодателя.

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