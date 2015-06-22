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В 2016 году россиян ждет почти месяц каникул
В 2016 году россиян ждет десятидневный отдых в начале января, трехдневный отдых в феврале и четырехдневный период отдыха в марте, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ИА «Клерк.Ру».
Такие данные приводятся в проекте правительственного постановления о переносе выходных дней в 2016 году, опубликованном на Едином портале для размещения проектов НПА.
Согласно документу, выходные дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье) будут перенесены на 3 мая и 7 марта соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в 2016 году россиян ждет десятидневный отдых в начале января, трехдневный отдых в феврале, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, и четырехдневный период отдыха в марте, совпадающий с празднованием Международного женского дня.
В мае установлен также четырехдневный период отдыха с 30 апреля по 3 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда, и трехдневный период отдыха с 7 по 9 мая, совпадающий с Днем Победы.
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