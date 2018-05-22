Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей

Гороскоп на неделю с 22 по 27 мая

ОВЕН. Финансовые дела далеко не стабильны. Учитывайте колебания курса валют, когда планируете отпуск. В понедельник возможна конфликтная ситуация с начальством, особенно если вы не торопились выполнять задание или завершать проект. В пятницу желательно не впутываться в авантюрные истории.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы вполне способны подготовить прочный фундамент для постройки массивного здания собственного благополучия. Только не давайте несбыточных обещаний и не обманывайте работодателя насчет своей квалификации и опыта работы.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе финансовое положение стабилизируется. В среду вероятны денежные поступления, информацию о которых лучше сохранить в тайне. Возможно получение неожиданного вознаграждения в конце недели. Появится шанс обрести новый источник доходов, причем это будет весьма интересная для вас работа.

РАК. Во вторник вероятны значительные денежные поступления. Вы с легкостью справитесь с любым тестом или заданием. Понедельник и пятница могут оказаться самыми активными и суетливыми днями недели, но их финансовыми результатами вы будете довольны.

ЛЕВ. Постарайтесь не выбрасывать деньги на покупки, которые вам не очень-то и нужны. Можно обойтись без четвертой сумки или телефона последней модели, если предпоследняя еще отлично работает. Исключив транжирство, вы почувствуете себя вполне состоятельным человеком.

ДЕВА. Постарайтесь максимально оптимально распределить ваше время и деньги. Похоже, начальство хочет проверить ваше служебное рвение и лояльность. Так что покажите ваши лучшие качества. Во второй половине недели вероятны денежные поступления.

ВЕСЫ. В бизнесе дела могут оказаться довольно запутанными, возможно нашествие проверяющих всех мастей, а также не исключены интриги у вас за спиной. Денежных проблем пока не предвидится, что позволит вам приобрести желаемое и порадовать близких подарками.

СКОРПИОН. Достаточно важная неделя в финансовом плане. В понедельник появится возможность улучшить свое финансовое положение. Ваши творческие порывы и высокую работоспособность оценят и выпишут премию. Во второй половине недели может появиться новый источник дохода.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник откажитесь от всего, что вызывает хоть малейшее сомнение. У вас будет исключительный нюх на финансовый подвох. Со стороны начальства могут поступить интересные предложения. Среда обещает порадовать вас повышением по службе. В четверг вероятны денежные поступления.

КОЗЕРОГ. На этой неделе финансовые вопросы желательно решать самостоятельно, а не обсуждать их с кем попало. Во вторник и среду велика опасность обмана и денежных потерь. В субботу лучше избавиться от старых долгов, чтобы избежать недоразумений и неприятностей. Вовремя платите проценты по кредитам.

ВОДОЛЕЙ. В среду лучше не решать финансовых проблем. Этим вы только осложните создавшееся положение. Плывите по течению, всё само как-то уладится. В четверг не стоит соглашаться на заманчивые предложения и легкие деньги - слишком велика вероятность разочарования. В пятницу возможны незначительные денежные поступления.

РЫБЫ. Наступающая неделя достаточно благоприятна в финансовом плане, исключением может оказаться лишь среда, когда необходимо быть осторожным с деньгами и воздерживаться от финансовых операций. В четверг или пятницу вас ждет важное совещание у руководства, где нужно проявить себя.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток