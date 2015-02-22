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Сегодня прощёное воскресенье и последний день Масленицы
22 Февраля 2015, 14:00 | В России
Самое время - забыть все обиды и попросить прощения у близких накануне Великого поста - самого строгого и продолжительного. Эта традиция берёт своё начало из глубокой древности: так, в египетских монастырях в этот день монахи покидали свою обитель и уходили в пустыню. Об этом сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на 1tv.ru.
Традиция прощеного воскресенья существует во всем православном мире. Богослужения сегодня повсюду. Продлится Великий пост до Пасхи. Её в этом году отмечают 12 апреля.
И сегодня же завершается Масленичная неделя. Семь дней веселья, вкусных угощений и добрых дел. И первым традиционно начинает праздновать Владивосток. Горожан не испугала даже дождливая погода, многие пришли целыми семьями. Народные гуляния, веселые конкурсы ярмарки.
Ну, и, конечно, невозможно представить этот праздник без блинов. Они символизируют солнце. Ведь масленица - это еще и прощание с зимой. И самый долгожданный и зрелищный момент праздника - это сожжение масленичного чучела! Ритуал древний, и считалось, что с этого момента в свои права уже вступает весна.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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