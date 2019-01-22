Бизнес-гороскоп: Оказавшимся на мели Овнам звезды советуют не грустить

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января

ОВЕН. Не исключены некоторые финансовые ограничения, не позволяющие вам получить желаемое. Постарайтесь не грустить, просто перенесите реализацию своих замыслов на следующую неделю. В пятницу возможны новые денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. Велика вероятность заключения удачных сделок и договоров, особенно в начале недели. Ваше трудолюбие и творческий подход к профессии будут вознаграждены, и вы почувствуете еще большую уверенность в своих силах. Главное - не тормозить.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши нестандартные идеи приносят успех. И это очевидно не только вам, но и начальству и коллегам. Так что ваш авторитет возрастет, можно рассчитывать на премию. Во вторник будут удачными покупки и приобретения. В среду вероятны новые финансовые поступления.

РАК. Желательно назначать важные встречи, переговоры, и планировать финансовые операции именно на эту неделю. Вам все удается. Ждите выгодного делового предложения, карьерного роста. Только постарайтесь не сорить деньгами.

ЛЕВ. На этой неделе с деньгами проблем не предвидится, но их, как всегда, окажется меньше, чем хотелось бы иметь. Так что расслабляться рано, нужно усердно поработать, чтобы набрать необходимую сумму на запланированные покупки. В пятницу не вступайте в рискованные сделки.

ДЕВА. Во вторник и среду возможны новые денежные поступления. Но если вы не задумаетесь над своими расходами, ваш кошелек быстро опустеет. В выходные вероятны незапланированные траты на семейные дела.

ВЕСЫ. Неделя стабильна в финансовом плане. На четверг желательно наметить поход по магазинам, а в субботу лучше не касаться денежных вопросов и не делать покупок. В пятницу повышен риск конфликтов по рабочим вопросам.

СКОРПИОН. Неделя благополучна в финансовом плане. Возможен незапланированный заработок, а также крупная прибыль от удачной сделки на бирже. Все это позволит вам устроить себе путешествие, о котором вы давно мечтали.

СТРЕЛЕЦ. Чтобы избежать потерь и финансовых проблем на этой неделе, ничего не упускай из виду и никому не позволяйте манипулировать вами. Также лень и сомнения - враги успеха в делах.

КОЗЕРОГ. Начало недели будет способствовать финансовой стабильности. В среду ни в коем случае не конфликтуйте и не затевайте споров из-за пустяков. Это может не лучшим образом отразиться на вашем благополучии. В пятницу возможны крупные денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь активно вкладывать средства в развитие вашего дела. Если ваши идеи реалистичны, они принесут прибыль, но не сразу. Постарайтесь не влезать в долги. На выходных есть опасность стать жертвой обмана, не соблазняйтесь на легкий заработок.

РЫБЫ. Вашими идеями могут воспользоваться другие, так что не болтайте. Во вторник в удобный момент можно намекнуть начальству, что вы заслужили премию. Вполне вероятно, что оно согласится с этим. Во второй половине недели вероятна неформальная встреча, которая будет полезна для карьеры.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.