Во время заседания Госдумы депутаты обсуждали достоинства стриптизерши

Арт-группа «Война» опубликовала в твиттере пикантное фото депутатов Госдумы, рассматривающих полуголую девушку, показывающую эротический танец на шесте. Все бы ничего, но снимок сделан прямо во время заседания, то есть в рабочее время народных избранников. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал Ura.Ru.

Напомним, за работу, во время которой народные избранники рассматривают полуголых девиц, получают 420 тысяч рублей в месяц. А годовое содержание всех депутатов Госдумы федеральному бюджету обходится в три миллиарда рублей. Это можно сравнить с годовым бюджетом крупного уральского города.

Правда, кто изображен на снимке, определить пока не удалось. Возможно избиратели узнают своих избранников, отправленных в столицу думать о народном благе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.