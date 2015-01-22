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Во время заседания Госдумы депутаты обсуждали достоинства стриптизерши
Арт-группа «Война» опубликовала в твиттере пикантное фото депутатов Госдумы, рассматривающих полуголую девушку, показывающую эротический танец на шесте. Все бы ничего, но снимок сделан прямо во время заседания, то есть в рабочее время народных избранников. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал Ura.Ru.
Напомним, за работу, во время которой народные избранники рассматривают полуголых девиц, получают 420 тысяч рублей в месяц. А годовое содержание всех депутатов Госдумы федеральному бюджету обходится в три миллиарда рублей. Это можно сравнить с годовым бюджетом крупного уральского города.
Правда, кто изображен на снимке, определить пока не удалось. Возможно избиратели узнают своих избранников, отправленных в столицу думать о народном благе.
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Комментарии
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Депутат12:14, 24.01.2015#
Это мы рассматривали законопроект по переводу стриптизёрш на оплату из федерального бюджета. С февраля месяца они будут бюджетниками. В дальнейшем планируем перевести на оплату из федерального бюджета прости. . уток и "горничных". Это всё за сложность их работы, связанной с риском, но приносящей большую пользу. Нам часто приходится в своей работе прибегать к их помощи. Оплату решено уравнять со специалистами врачами и учителям. Ну ещё прибавим судьям и депутатом за их самоотверженный труд. Доведём их зарплату до годового бюджета крупного города на урале!!!
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наблюдатель12:16, 24.01.2015#
мож оно и к лучшему, пусть разглядывают, чтоб еще худого чего не придумали, если мозгов нет. единственное, нужно сделать им зарплату по сдельному принципу, сделал что-то полезное - получи 400 тыщ, сидишь разглядываешь. . . , получи оклад - эквивалент минимальной пенсии
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Помощник психиатора12:59, 24.01.2015#
Нормальный мужик, возраждает забытую эрекцию, наверное, вечером свиданка. А вот кто возмущался наглостью Обамы, когда американский президент признал, что его санкции своё сделали – экономика России в глубокой перспективе, а рубль – импотент навсегда? Голос депутата по радио дрожал от возмущения – нет, г-н Обама! Это мы сами довели страну до такого состояния, это наша заслуга в том, что рубль лежит в канаве, а стране присвоили мусорный рейтинг. Это наша заслуга! Это какой-то один депутат с мание величия или целая «честная» фракция в Думе?
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vasya18:43, 24.01.2015#
"возмущался наглостью Обамы, когда американский президент признал, что его санкции своё сделали – экономика России в глубокой перспективе, а рубль – импотент навсегда" -- да ну, глупости. Десять обам не нанесут такого вреда, какой наносит сам знаешь кто. Недалекий твой Обама и страдает манией велиция. Есть пацан покруче.
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А как девушку зовут?))))))