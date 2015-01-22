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Во время заседания Госдумы депутаты обсуждали достоинства стриптизерши

22 Января 2015, 13:00 | В России

Арт-группа «Война» опубликовала в твиттере пикантное фото депутатов Госдумы, рассматривающих полуголую девушку, показывающую эротический танец на шесте. Все бы ничего, но снимок сделан прямо во время заседания, то есть в рабочее время народных избранников. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал Ura.Ru.

Напомним, за работу, во время которой народные избранники рассматривают полуголых девиц, получают 420 тысяч рублей в месяц. А годовое содержание всех депутатов Госдумы федеральному бюджету обходится в три миллиарда рублей. Это можно сравнить с годовым бюджетом крупного уральского города.

Правда, кто изображен на снимке, определить пока не удалось. Возможно избиратели узнают своих избранников, отправленных в столицу думать о народном благе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: порно  работа  скандалы  госдума  депутаты 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:07, 24.01.2015#

    А как девушку зовут?))))))

  • Р”РµРїСѓС‚Р°С‚12:15, 24.01.2015#

    Вова. . . . . . . . . . . . .

  • Р вЂќР ВµР С—РЎС“РЎвЂљР 12:17, 24.01.2015#

    Хорошая девушка . . Вова. . . она в думе работает. .

  • Депутат12:14, 24.01.2015#

    Это мы рассматривали законопроект по переводу стриптизёрш на оплату из федерального бюджета. С февраля месяца они будут бюджетниками. В дальнейшем планируем перевести на оплату из федерального бюджета прости. . уток и "горничных". Это всё за сложность их работы, связанной с риском, но приносящей большую пользу. Нам часто приходится в своей работе прибегать к их помощи. Оплату решено уравнять со специалистами врачами и учителям. Ну ещё прибавим судьям и депутатом за их самоотверженный труд. Доведём их зарплату до годового бюджета крупного города на урале!!!

  • наблюдатель12:16, 24.01.2015#

    мож оно и к лучшему, пусть разглядывают, чтоб еще худого чего не придумали, если мозгов нет. единственное, нужно сделать им зарплату по сдельному принципу, сделал что-то полезное - получи 400 тыщ, сидишь разглядываешь. . . , получи оклад - эквивалент минимальной пенсии

  • Иван12:19, 24.01.2015#

    Если применить твой принцип оплаты к депутатом, то они через неделю все вымрут, с ихними то запросами.

  • vasya18:40, 24.01.2015#

    Не вымрут. У любого имеется пара-тройка завалящих заводиков, газет и пароходиков. На пропитание хватит. :)

  • Псевдоним12:24, 24.01.2015#

    Фамилии депутатов в студию !!!!!!!!!!!!!!Мы за них хотим порадоваться !!!!!!!!!!!!!

  • Псевдоним12:44, 24.01.2015#

    у них у всех одна фамилия - нечисть

  • долбоклюй12:56, 24.01.2015#

    правильно псевдоним сказал, нечисть, и пока мы эту нечисть из России поганой метлой не выметем, не видать нам жизни как своих ушей. . . так и будем выживать. парадокс, в самой богатой стране живут самые нищие люди. . .

  • Помощник психиатора12:59, 24.01.2015#

    Нормальный мужик, возраждает забытую эрекцию, наверное, вечером свиданка. А вот кто возмущался наглостью Обамы, когда американский президент признал, что его санкции своё сделали – экономика России в глубокой перспективе, а рубль – импотент навсегда? Голос депутата по радио дрожал от возмущения – нет, г-н Обама! Это мы сами довели страну до такого состояния, это наша заслуга в том, что рубль лежит в канаве, а стране присвоили мусорный рейтинг. Это наша заслуга! Это какой-то один депутат с мание величия или целая «честная» фракция в Думе?

  • Bro13:12, 24.01.2015#

    Словосочетание "народные избранники" необходимо ставить в кавычках. Обычный народ не имеет отношения к этим присосавшимся к бюджету клещам.

  • vasya18:43, 24.01.2015#

    "возмущался наглостью Обамы, когда американский президент признал, что его санкции своё сделали – экономика России в глубокой перспективе, а рубль – импотент навсегда" -- да ну, глупости. Десять обам не нанесут такого вреда, какой наносит сам знаешь кто. Недалекий твой Обама и страдает манией велиция. Есть пацан покруче.

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