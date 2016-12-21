Денег на разовую выплату для всех пенсионеров не хватает

Часть пенсионеров в РФ получит единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. не вместе с пенсией, а после новогодних праздников, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. руб., кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но к сожалению в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства", - сказал Дроздов.

Он призвал завершить выплаты в 5 тыс. руб. до 28 января 2017 года. Также Дроздов поручил всем территориальным органам ПФР провести работу с гражданами и с "Почтой России" для недопущения напряжения по этому поводу.

"Коллеги, людям нужно объяснять, надо проводить разъяснительную работу и взаимодействуйте, пожалуйста, с "Почтой России", чтобы почта знала все эти механизмы, чтобы знала, почему, чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты и так далее. У меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения", - добавил глава ПФР.

Ранее в правительстве заявили, что в связи с невозможностью провести вторую (дополнительную) индексацию пенсий власти проведут единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. Как отмечалось, все необходимые средства для разовой выплаты были предусмотрены.

"Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались - с 13 по 28 января 2017 года - без задержек", - сообщили в пресс-службе ПФР.

"Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом - с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 тысяч рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом", - сообщили в пресс-службе.

В фонде отметили, что таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года. Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты - с 13 по 28 января 2017 года, отметили в ПФР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.