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Путин заморозил материнский капитал до 2020 года
По итогам 2016 года, россияне с детьми получат 44 миллиарда рублей. Большинство предпочитают тратить средства сертификата на улучшение жилищных условий, сообщает деловая «Золотой Рог».
Президент России Владимир Путин подписал закон, который замораживает размер выплаты материнского капитала до 2020 года, передает официальный интернет-портал правовой информации.
Согласно тексту закона, ежегодная индексация материнского капитала будет отменена. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, что по тексту Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и потому устанавливается федеральным законом на соответствующий финансовый год.
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